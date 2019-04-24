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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Atatürk Evi'ne ziyaretçi akını
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.04.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

'Atatürk Evi'ne ziyaretçi akını

Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanı olarak geldiği Bigalı köyünde 19-25 Nisan arasında karargâh amacıyla kullandığı, daha sonra müzeye dönüştürülen Atatürk Evi, ziyaretçi akınına uğruyor.

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Çanakkale Kara Savaşları sırasında Yarbay Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanı olarak geldiği Eceabat ilçesinin Bigalı köyünde 19-25 Nisan arasında karargâh amacıyla kullandığı, sonradan müzeye dönüştürülen Atatürk Evi, geçen yıl tamamlanan restorasyonunun ardından yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

Atatürk Evine ziyaretçi akını

Yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyonun ardından geçen yıl 10 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ziyarete açılan Atatürk Evi Müzesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'e ait kişisel eşyalar ile tarihi belgeler sergileniyor. İki katlı binanın alt katında biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki oda bulunuyor. Üst katta salona açılan üç kapıdan ortadaki büyük odanın Atatürk'ün çalışma odası, sağdakinin de yatak odası olarak kullanıldığı, diğer odanın ise Mustafa Kemal'in yaverine ayrıldığı biliniyor.

Atatürk Evine ziyaretçi akını

"Evi gezenler çok beğeniyor"

Atatürk Evi'nin ziyarete açılmasının ardından hem müze hem de köy, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Köy muhtarı Cevdet Barış, Atatürk Evi Müzesi'nin açılmasının ardından köye olan ilginin daha da arttığını söyledi. Her gün çok sayıda tur otobüsünün köye turist taşıdığını ayrıca özel araçlarıyla da gelenler olduğunu belirten Barış, "Evi gezenler çok beğeniyor, eski haliyle karşılaştırıyorlar. Restore edildikten sonra çok güzel oldu. Buraya gelenler, memleketlerine gittiklerinde arkadaşlarına da tavsiye ediyor." diye konuştu.

Atatürk Evine ziyaretçi akını

Barış, birçok kişinin müzenin açıldığından halen haberdar olmadığını anlatarak "Tadilatta sanıyorlar. İnsanlar duysun, bilsin köyümüzdeki Atatürk Evi açıldı. Köyümüze daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Her geçen gün de ziyaretçi sayımız artıyor. Köyümüz önceleri hafta sonları ziyaretçi ağırlardı. Atatürk Evi açıldıktan sonra haftanın yedi günü misafir ağırlıyoruz." dedi.

Atatürk Evine ziyaretçi akını

"Günübirlik gelenlerin sayısı çok fazla"

Ordu'dan gelenlere bölgeyi tanıtan alan kılavuzu Ali Hikmet Karakaş da tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezmeye Bigalı'dan başladıklarını anlattı. Karakaş, turistlerin Atatürk Evi'ni görmelerini istediklerini ifade ederek "Ziyaretleri daha da anlamlı olsun diye buradan başlatıyoruz. Restorasyonun tamamlanmasının ardından ilgi çok arttı. Günübirlik gelenlerin sayısı çok fazla… Havalar daha da ısındığında ziyaretçi sayısı katlanacaktır." dedi.

Atatürk Evine ziyaretçi akını

Ziyaretçilerden Sinem Koç da köye ilk girişte duygulanmaya başladıklarını aktararak "Burada Atatürk Evi olduğunu bilmiyordum. Evi gezince çok duygulandık. Restorasyonu da beğendik. Ordu'ya dönünce buradaki izlenimlerimi yakınlarımla paylaşacağım." diye konuştu.

Atatürk Evi Müzesi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde 1915 yılında dönemin köy muhtarı tarafından 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'e tahsis edilen ve 19-25 Nisan arasında karargâh olarak kullanılan bina, 1980'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirildi.

Atatürk Evine ziyaretçi akını

Hem statik hem de yalıtım yönünden kusurlarının bulunması nedeniyle tarihi binanın restorasyona alınmasına karar verildi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki ev, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 1 Şubat 2017'de restorasyona alındı. Restorasyonu tamamlanan bina, ‘Atatürk Evi Müzesi’ olarak geçen yıl 10 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ziyarete açıldı.

Atatürk Evine ziyaretçi akını

 

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