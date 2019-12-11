Asyalı ve Avrupalı turistlere Güneydoğu rotası

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya bölgesine gelen Güney Koreli, Çinli ve Japon turistlerle Akdeniz ve Ege'ye gelen Avrupalı turistleri Güneydoğu'ya daha yoğun getirmek için bakanlık ve sektör temsilcileriyle yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

Yıl içinde ziyaretçi sayısını artırmak için sürekli kampanyalar yaptıklarını ve son olarak eylülde Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ni (GastroAntep) düzenlediklerini aktaran Şahin, festivale ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Turizm yönünden şehirde çok yüksek bir sinerjinin oluştuğunu anlatan Şahin, "Bu festivale 40 ülkeden ziyaretçi getiriyorsunuz. Kraliçenin pastacısı da Trump'ın aşçısı da michelin yıldızlı şeflerin hepsi geliyor. Bunun yanında halk da buna sahip çıkıyor. Bu festivale binler akın etti. Bu çalışmalardan dolayı şehrimiz çok ciddi bir sinerji ve enerji aldı. Doğru bir yolda olduğumuzu bize gösterdi. Biz de 2019'da yapılan bu çalışmayı 2020'de daha da büyütecek şekilde şimdiden çalışmaya başladık." dedi.

Dünyada gastronomi turizminin gittikçe yüksek ivme yakaladığına dikkati çeken Şahin, Anadolu'nun başlı başına bir gurme diyarı olduğuna ve binlerce lezzeti bünyesinde barındırdığına işaret etti.

Şahin, Gaziantep'in coğrafi konum açısından da çok avantajlı bir yerde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fırat'ın, Dicle'nin Mezopotamya'nın güneşinin, suyunun bize bıraktığı çok büyük bir tarımsal destek, bahar ve tohumlar var. İşte bunun üzerinde kurulu bir lezzet ve bunun yolculuğu var kentimizde. 'Eğer dünya tek bir şehir olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu' diyoruz. Böyle bir genel kabul var. 'Şimdi Gaziantep'e gelme zaman', 'Dört mevsim Gaziantep', 'Uzaklarda aramayın Gaziantep'e gelin' şeklinde yaptığımız kampanyalar kabul gördü. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi bir katılım oldu. Bunu daha da genişleterek sürdürmek istiyoruz."

"Asya turistini bölgeye getirmek istiyoruz"

Şahin, bölge ve şehir turizmini kalkındırmak ve daha ileriye taşımak için yapılan bütün çalışmaların yerini bulduğunu ve bundan dolayı çok memnun olduklarına değindi.

Bölgeye Asya turistini daha fazla getirmek için yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yurt dışında hedef kitlemiz olan Asya turistinin ilk girişini başlattık. 2020'de de Kapadokya'ya gelen Güney Koreli, Çinli ve Japon turisti bu bölgeye daha yoğun şekilde getirmek istiyoruz. Avrupa turistini özellikle deniz, kum, güneş için Ege ve Akdeniz'e gelenleri günübirlik bu bölgeye getirip bu lezzetleri tattırmak ve 5 antik kenti gezdirip yeniden tatillerine devam ettirmek istiyoruz. Bu iki hedef kitlemiz var. Bu iki hedef için bakanlıklarımız ve sektör temsilcilerimizle çok yoğun çalışıyoruz. Bu yılki hedefimizde yüzde 30 büyüdük. İnşallah önümüzdeki yıl da yüzde 30 yani her yıl yüzde 30 büyüdüğümüzde bu aradaki farkı kapatıp hedeflediğimiz sayıyı tutturacağız. Bir de milyonların gelmesi önemli ama gelirken şehir ekonomisine katkıda bulunacak hedef kitlenin gelmesi çok önemli."

Şahin, kentte iki yeni otelin açılmasıyla konaklama kapasitesinin arttığını ve zincir otellerden de yatırım yapma konusunda yoğun taleplerinin olduğunu sözlerine ekledi.