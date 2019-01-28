Asya turizminin gözde durağı Tayland
Asya bölgesi turizminin vazgeçilmez duraklarından Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, Buda figürleriyle dolu süslü tapınakları, kraliyet sarayları ve gece pazarları ile dikkati çekiyor.
Kuzeyde Myanmar ve Laos ile güneyde Malezya ve Kamboçya’nın çevrelediği, Hindi-Çin yarımadasının ortasındaki Tayland’ın nüfusu 70 milyona yaklaşıyor.
Kral, kraliyet mahkemeleri, kabine, bakanlık binaları, hazine ve ordu gibi devletin merkez müesseselerine 150 yıl ev sahipliği yapan "Grand Palace" kraliyet saray kompleksi, 1782 yılında inşa edilmiş ve içerisindeki süslü sarayları ile zamanın Tai insanının sanat ve gösterişe düşkünlüğünü ortaya koyuyor.
Grand Palace kompleksinin güneyinde Chao Phraya ırmağının batı kıyısında renkli cam ve Çin porselenlerinden yapılmış beş kuleli Tanyeri Tapınağı kentin simgelerinden biri. Tayland dilinde "Wat Arun" olarak bilinen ve Bangkok’ta ilk bakışta Eyfel kulesine benzetilen tapınağın ortasındaki kulenin yüksekliği yaklaşık 80 metre ve üzerinden kentin neredeyse tamamı gözlemlenebiliyor.
Siyam Krallığı’nın eski başkenti Ayutthaya’da bulunan tarihi tapınaklar bölgesindeki yatış pozisyonundaki Buda heykeli de Tayland’ın turistik yerlerinden biri.
Burma ordularının 1767 yılındaki istilasında tahrip edilen bölgede bulunan 42 metre uzunluğunda ve 8 metre eninde yatan heykelin önünde halk dua ederek fotoğraf çektiriyor.
Ayutthaya’da yer alan etrafı suyla çevrilerek korunmaya alınmış ve anlamı "Yadigar tapınak" anlamında Wat Maha That bölgesinde ise eski Siyam Krallığı’na ait eserler yakından görülebiliyor. Tarihi alanda, devlet idaresindeki kazı çalışmaları devam ederken, alanın en kalabalık yeri "Ağaçta Buda" isimli korumalı alan. Buda kabartmasının ağaç kökünde kendiliğinden oluştuğuna inanılan bu alanda fotoğraf çektiren Budist inanca sahip kimseler oturmak ya da çökmek zorunda.
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