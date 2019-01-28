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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Asya turizminin gözde durağı Tayland
Seyahat
Hürriyet Seyahat
28.01.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Asya turizminin gözde durağı Tayland

Asya bölgesi turizminin vazgeçilmez duraklarından Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, Buda figürleriyle dolu süslü tapınakları, kraliyet sarayları ve gece pazarları ile dikkati çekiyor.

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Asya turizminin gözde durağı Tayland

Kuzeyde Myanmar ve Laos ile güneyde Malezya ve Kamboçya’nın çevrelediği, Hindi-Çin yarımadasının ortasındaki Tayland’ın nüfusu 70 milyona yaklaşıyor.

Asya turizminin gözde durağı Tayland

Kral, kraliyet mahkemeleri, kabine, bakanlık binaları, hazine ve ordu gibi devletin merkez müesseselerine 150 yıl ev sahipliği yapan "Grand Palace" kraliyet saray kompleksi, 1782 yılında inşa edilmiş ve içerisindeki süslü sarayları ile zamanın Tai insanının sanat ve gösterişe düşkünlüğünü ortaya koyuyor.

Asya turizminin gözde durağı Tayland

Grand Palace kompleksinin güneyinde Chao Phraya ırmağının batı kıyısında renkli cam ve Çin porselenlerinden yapılmış beş kuleli Tanyeri Tapınağı kentin simgelerinden biri.     Tayland dilinde "Wat Arun" olarak bilinen ve Bangkok’ta ilk bakışta Eyfel kulesine benzetilen tapınağın ortasındaki kulenin yüksekliği yaklaşık 80 metre ve üzerinden kentin neredeyse tamamı gözlemlenebiliyor.

Asya turizminin gözde durağı Tayland

Siyam Krallığı’nın eski başkenti Ayutthaya’da bulunan tarihi tapınaklar bölgesindeki yatış pozisyonundaki Buda heykeli de Tayland’ın turistik yerlerinden biri.     

Burma ordularının 1767 yılındaki istilasında tahrip edilen bölgede bulunan 42 metre uzunluğunda ve 8 metre eninde yatan heykelin önünde halk dua ederek fotoğraf çektiriyor.

Asya turizminin gözde durağı Tayland

Ayutthaya’da yer alan etrafı suyla çevrilerek korunmaya alınmış ve anlamı "Yadigar tapınak" anlamında Wat Maha That bölgesinde ise eski Siyam Krallığı’na ait eserler yakından görülebiliyor. Tarihi alanda, devlet idaresindeki kazı çalışmaları devam ederken, alanın en kalabalık yeri "Ağaçta Buda" isimli korumalı alan. Buda kabartmasının ağaç kökünde kendiliğinden oluştuğuna inanılan bu alanda fotoğraf çektiren Budist inanca sahip kimseler oturmak ya da çökmek zorunda.

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