Asya kıtasında bir cennet: Palawan Adası
Filipinler'deki Palawan Adası, egzotik doğal yaşamı, pırıl pırıl denizi, saklı koyları, mağaraları ve beyaz kumsallı harika plajlarıyla dünya turizminde adından bahsettiren bir yer.
12 bin 189 kilometrekare yüz ölçümüne sahip ada, Filipinler'in en büyük adası olma özelliğine de sahip ve 430 bin yerleşik nüfusu bulunuyor. 2007 yılında National Geographic Traveler dergisi tarafından Doğu ve Güneydoğu Asya'nın en çekici adası seçilen Palawan, aynı yayında dünyanın en güzel 13. adası olarak da gösterilmiş.
Ada, ‘olağanüstü güzellikte kara ve deniz manzarasına sahip, biyoçeşitlilik bakımından varsıl bir yer’ olarak tanıtılmıştı. Bilim insanlarınca biyoçeşitlilik açısından tam bir cennet olarak görülen Palawan Adası, biyolojide kendi adıyla anılan; memelilerden kuşlara, sürüngenlerden tatlı su balıklarına endemik türleriyle ünlü. Tropikal iklimin hâkim olduğu ada, sualtı turizmi açısından da oldukça zengin seçenekler sunuyor.
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