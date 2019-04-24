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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Asya kıtasında bir cennet: Palawan Adası
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
24.04.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Asya kıtasında bir cennet: Palawan Adası

Filipinler'deki Palawan Adası, egzotik doğal yaşamı, pırıl pırıl denizi, saklı koyları, mağaraları ve beyaz kumsallı harika plajlarıyla dünya turizminde adından bahsettiren bir yer.

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12 bin 189 kilometrekare yüz ölçümüne sahip ada, Filipinler'in en büyük adası olma özelliğine de sahip ve 430 bin yerleşik nüfusu bulunuyor. 2007 yılında National Geographic Traveler dergisi tarafından Doğu ve Güneydoğu Asya'nın en çekici adası seçilen Palawan, aynı yayında dünyanın en güzel 13. adası olarak da gösterilmiş.

Asya kıtasında bir cennet: Palawan Adası

Ada, ‘olağanüstü güzellikte kara ve deniz manzarasına sahip, biyoçeşitlilik bakımından varsıl bir yer’ olarak tanıtılmıştı. Bilim insanlarınca biyoçeşitlilik açısından tam bir cennet olarak görülen Palawan Adası, biyolojide kendi adıyla anılan; memelilerden kuşlara, sürüngenlerden tatlı su balıklarına endemik türleriyle ünlü. Tropikal iklimin hâkim olduğu ada, sualtı turizmi açısından da oldukça zengin seçenekler sunuyor.

Asya kıtasında bir cennet: Palawan Adası

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