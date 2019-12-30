Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esine baÄŸlÄ± Behramkale kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde kalan Antik Ã‡aÄŸ'Ä±n en Ã¶nemli liman kentlerinden Assos'ta, 1600 yÄ±llÄ±k kemik kolye uÃ§larÄ± bulundu. Antik Ã‡aÄŸ'da "Troas" olarak adlandÄ±rÄ±lan bÃ¶lgenin gÃ¼ney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaÃ§larÄ±nda, Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda kurulan kent, asÄ±rlar boyunca birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Assos Antik Kenti'nde ilk kez ABD'li arkeologlarÄ±n 1800'lÃ¼ yÄ±llarda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kazÄ±lara, uzun bir aranÄ±n ardÄ±ndan 1981'de yeniden baÅŸlandÄ±. BÃ¶lgede TÃ¼rk bilim insanlarÄ±nca 38 yÄ±ldÄ±r kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

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Ã‡anakkale Onsekiz Mart Ãœniversitesi (Ã‡OMÃœ) Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi ve Assos Antik Kenti KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kazÄ± ve restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rk Tarih Kurumunun desteÄŸi, Ä°Ã‡DAÅž'Ä±n ana sponsorluÄŸunda sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

BÃ¶lgede bu yÄ±l ele geÃ§en en eski buluntulardan birinin, granitten yapÄ±lmÄ±ÅŸ balta olduÄŸunu belirten Arslan, "Bu taÅŸ balta nekropolis alanÄ±nda yÃ¼zeyde bulunmuÅŸ bir eser ancak benzerleri gerek Amerikan kazÄ±larÄ±nda gerekse 1990'lÄ± yÄ±llarda TÃ¼rk arkeologlar tarafÄ±ndan bulunmuÅŸ. Elimizde milattan Ã¶nce 5000'e tarihlenen, Kalkolitik dediÄŸimiz dÃ¶neme tarihlenen 4 baltamÄ±z mevcut. Bu baltalar Assos'un iskan ya da yerleÅŸme tarihinin milattan Ã¶nce 5000'lere kadar gittiÄŸini gÃ¶steren izler olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli." ifadelerini kullandÄ±.

Arslan, kazÄ±lar sÄ±rasÄ±nda kemikten yapÄ±lmÄ±ÅŸ iki objeye rastladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. Bu eserlerle ilgili bilgi veren Arslan, "AgoranÄ±n batÄ±sÄ±ndaki kemik atÃ¶lyesinde Ã¼retilen objeler arasÄ±nda, takÄ± olarak kullanÄ±lan biri hayvan, diÄŸeri insan ÅŸeklinde iki obje var. Bunlar antik dÃ¶nemde insanlarÄ±n kolye olarak kullandÄ±ÄŸÄ± takÄ±larÄ±n parÃ§alarÄ± olmalÄ±. BunlarÄ± dÃ¶nem olarak 4'Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±la tarihliyoruz." dedi.

Pek Ã§ok medeniyete ait sikkeler de bulundu

FarklÄ± alanlarda kazÄ±lar yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Arslan, milattan Ã¶nce 5'inci yÃ¼zyÄ±ldan baÅŸlayÄ±p 11'inci, 12'nci asÄ±rlara hatta OsmanlÄ± dÃ¶nemine kadar giden sikkeler Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Bulunan madeni paralarÄ±n Ã¶zelliklerine deÄŸinen Prof. Dr. Arslan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Assos'ta ele geÃ§en sikkelerin en bÃ¼yÃ¼k grubunu Bizans (DoÄŸu Roma) Ã§aÄŸÄ±na ait sikkeler oluÅŸturmakta, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z katmanlar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Bizans dÃ¶neminden kalma. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar bize, Assos Ã–ren Yeri'ndeki Bizans kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n, erken Bizans Ã§aÄŸÄ±nÄ± anlamak iÃ§in Ã§ok iyi korunmuÅŸ bir merkez olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Bu sonuÃ§lara gÃ¶re, Ã¶ren yeri 5'inci yÃ¼zyÄ±l ile 7'nci yÃ¼zyÄ±l arasÄ±nda yoÄŸun bir yerleÅŸim gÃ¶rÃ¼yor. 7'nci yÃ¼zyÄ±ldan sonra bu yerleÅŸimin giderek zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 12'nci yÃ¼zyÄ±lda ise akropoliste kÃ¼Ã§Ã¼k bir kale haline geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Åžehrin Ã¼zerinde daha sonra herhangi bir yerleÅŸim olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de erken Bizans dÃ¶nemindeki ÅŸehir planlamasÄ±, konutlarÄ±n yaÅŸam biÃ§imleri fonksiyonlarÄ± ve gÃ¼ndelik yaÅŸama ait verilerin oldukÃ§a deÄŸerli olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz."

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