Aslan ve ejderha: ÇİN YENİ YILI

Yeni yıl tüm ülkede kutlanıyor ama özellikle Hong Kong, Pekin ve Şangay’da gerçek bir parti havası hakim. Ejderhaların ve aslanların dansları, favayi fişekler, müzik ve yemek. Yani bir festivalde olması gereken her şey var. Bu yıl büyük gün 16 Şubat. Kutlamaların rengi yılbaşına ve Çin’e yakışır şekilde kırmızı. Kartlar kırmızı zarflarla veriliyor, her yerde kırmızı fenerler asılı ve bol miktarda havayi fişek kullanımı var. Özellikle Hong Kong bu konuda ünlü. Geleneksel ejderha dansı da sık görecekleriniz arasında.
1946, 1958, 1970, 1982 veya 1994 doğumlu iseniz bu yıl sizin yılınız. Eğer Köpek Yılı’nda doğmuşsanız yılbaşında hatta mümkünse tüm yıl kırmızı iç çamaşırı giymenin size uğur getireceğine inanılıyor. Ayrıca yılın ilk günü Kabul edilen günde yıkanmamanız salık veriliyor çünkü o gün şans tarafından yıkanacaksınız.
Çin’de yeni yıl aynı zamanda dini de bir bayram. Bütün büyük tapınaklarda törenlerle kutlanıyor. Özellikle Pekin’deki Dongyue Tapınağı 2000 yıllık bu ritüelleri görmek için mükemmel bir adres. Pirinç, kırmızı biber ve balık şanslı yemekler kabul ediliyor. Kutlamalar boyunca bunlarla sık sık karşılaşacak ve bol bol yiyeceksiniz. Yeni yıl aynı zamanda Çin’in en uzun resmi tatili demek. 10 gün boyunca her yer kapalı olacak ama paniğe kapılmayın, turistlere hizmet veren yerler açık kalmaya devam ediyor. Yine de partinin ardından etrafta bir dinginlik göreceksiniz, yadırgamayın.
Çin yeni yılı, Çin dışında da pek çok ülkede görkemli bir şekilde kutlanıyor. Mesela dünyanın en eski Çin mahallesine sahip olan Manilla (Filipinler), Jakarta (Endonezya) tercih edebileceğiniz adresler arasında. Elbette Londra, Sidney ve New York’taki Çin mahallerinde de kutlamaları tüm gelenekleriyle bulmanız mümkün.
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