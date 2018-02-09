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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aslan ve ejderha: ÇİN YENİ YILI

Çin takvimine göre Köpek Yılı’na giriyoruz. Asya’nın en büyük sokak partisi de bu vesileyle düzenleniyor. Ejderha dansları, Çin mutfağının harika yemekleri ve göz kamaştıran kutlamalar arasında yerinizi almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Hürriyet Haber
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Yeni yıl tüm ülkede kutlanıyor ama özellikle Hong Kong, Pekin ve Şangay’da gerçek bir parti havası hakim. Ejderhaların ve aslanların dansları, favayi fişekler, müzik ve yemek. Yani bir festivalde olması gereken her şey var. Bu yıl büyük gün 16 Şubat. Kutlamaların rengi yılbaşına ve Çin’e yakışır şekilde kırmızı. Kartlar kırmızı zarflarla veriliyor, her yerde kırmızı fenerler asılı ve bol miktarda havayi fişek kullanımı var. Özellikle Hong Kong bu konuda ünlü. Geleneksel ejderha dansı da sık görecekleriniz arasında.

Aslan ve ejderha: ÇİN YENİ YILI

1946, 1958, 1970, 1982 veya 1994 doğumlu iseniz bu yıl sizin yılınız. Eğer Köpek Yılı’nda doğmuşsanız yılbaşında hatta mümkünse tüm yıl kırmızı iç çamaşırı giymenin size uğur getireceğine inanılıyor. Ayrıca yılın ilk günü Kabul edilen günde yıkanmamanız salık veriliyor çünkü o gün şans tarafından yıkanacaksınız.

Aslan ve ejderha: ÇİN YENİ YILI
Aslan ve ejderha: ÇİN YENİ YILI

Çin’de yeni yıl aynı zamanda dini de bir bayram. Bütün büyük tapınaklarda törenlerle kutlanıyor. Özellikle Pekin’deki Dongyue Tapınağı 2000 yıllık bu ritüelleri görmek için mükemmel bir adres. Pirinç, kırmızı biber ve balık şanslı yemekler kabul ediliyor. Kutlamalar boyunca bunlarla sık sık karşılaşacak ve bol bol yiyeceksiniz. Yeni yıl aynı zamanda Çin’in en uzun resmi tatili demek. 10 gün boyunca her yer kapalı olacak ama paniğe kapılmayın, turistlere hizmet veren yerler açık kalmaya devam ediyor. Yine de partinin ardından etrafta bir dinginlik göreceksiniz, yadırgamayın.

Çin yeni yılı, Çin dışında da pek çok ülkede görkemli bir şekilde kutlanıyor. Mesela dünyanın en eski Çin mahallesine sahip olan Manilla (Filipinler), Jakarta (Endonezya) tercih edebileceğiniz adresler arasında. Elbette Londra, Sidney ve New York’taki Çin mahallerinde de kutlamaları tüm gelenekleriyle bulmanız mümkün.

Kaynak:

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