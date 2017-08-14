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HürriyetSeyahatAşk mektuplarıyla binayı sanat eserine çevirdi!
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Seyahat

Aşk mektuplarıyla binayı sanat eserine çevirdi!

Alman aktivist sanatçı Ha Schult kitlesel tüketime dikkat çekmek için tasarladığı ‘Aşk Mektupları Binası‘ çalışmasıyla Berlin'deki posta binasını sanat eserine çevirdi. Ortaya çıkan dönüşüm harikasıysa görülmeye değer. Neşeli bir çalışma olan işte o bina…

Hürriyet Seyahat
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Dünyanın pek çok kentinde toplumsal olaylara dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkardığı sıra dışı eserlerle adından söz ettiren sanatçı, hayatın bir sanat olduğu görüşünü savunan ve kendisini konsept sanatçısı olarak tanımlıyor.

Aşk mektuplarıyla binayı sanat eserine çevirdi

Çöplerle yaptığı geri dönüşüm işleriyle bilinen sanatçı Schult, Berlin’de bulunan eski bir posta binasının dış yüzeyini 150 bin aşk mektubuyla kapladı.

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Böylece geri dönüşümü romantik boyutlara taşıdı.

Aşk mektuplarıyla binayı sanat eserine çevirdi

14 senede 150 bin mektup geldi. Harfleri toplanan yaklaşık 35 ile 115 bin arasındaki mektuplar titizlikle asıldı.

Aşk mektuplarıyla binayı sanat eserine çevirdi

Ve sonuç olarak ortaya muazzam bir çalışma çıktı.

Aşk mektuplarıyla binayı sanat eserine çevirdi

Kaynak: Hürriyet Seyahat

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Aşk mektuplarıyla binayı sanat eserine çevirdi!
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