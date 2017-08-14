Aşk mektuplarıyla binayı sanat eserine çevirdi!

Dünyanın pek çok kentinde toplumsal olaylara dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkardığı sıra dışı eserlerle adından söz ettiren sanatçı, hayatın bir sanat olduğu görüşünü savunan ve kendisini konsept sanatçısı olarak tanımlıyor.

Çöplerle yaptığı geri dönüşüm işleriyle bilinen sanatçı Schult, Berlin’de bulunan eski bir posta binasının dış yüzeyini 150 bin aşk mektubuyla kapladı.

Böylece geri dönüşümü romantik boyutlara taşıdı.

14 senede 150 bin mektup geldi. Harfleri toplanan yaklaşık 35 ile 115 bin arasındaki mektuplar titizlikle asıldı.

Ve sonuç olarak ortaya muazzam bir çalışma çıktı.