Aşk kokan şehir: Venedik

Venedik’te eğer bireysel olarak gezecekseniz, gitmeniz gereken yerleri iyice araştırıp öğrendikten sonra kendinizi şehrin akışına bırakın. Gördüğünüz ilk sokaktan girin, önünüze gelen ilk köprüden geçin. Çoğu tabelada San Marco yazdığını göreceksiniz çünkü amaç San Marco Meydanı’na ulaşmak! Kaybolursanız da korkmayın… Yollar o kadar karışık ki size doğru yolu tarif edecek kimseyi bulamayacaksınız. İşaretleri ve kalabalığı takip edip Venedik’in daracık sokaklarını keşfedin.









Kanallar şehri



Doğal güzellikleri dışında Venedik sahip olduğu dini yapılar, müzeler ve bölgeler ile de dikkat çeken bir şehir. Şehri adeta iki parçaya bölen Büyük Kanal ve çevresinde yer alan tarihi yapılar görülmesi gereken yerlerinde başında geliyor. Rialto Köprüsü buradaki en dikkat çekici yapı. Tarihi şehrin turistik merkezi ise San Marco Meydanı. Meydan çevresinde birçok önemli yapı var. San Marco Bazilikası, Dükler Sarayı, Aziz Mark’ın Çan Kulesi ve yakın konumdaki Ahlar Köprüsü burada yer alan en önemli yapılardan. Accademia, Frari Santa Maria Gloriosa Bazilikası, Ca’d’ORo ve Ca’ Rezzonico ise görülmesi gereken diğer yerler. Tabi lagün etrafında yer alan önemli adalardan Murano Adası ve Burano Adası‘nı da unutmamak gerekiyor.









Hangi lezzetler tadılmalı?



Sarde in Saor: Sardee in Saor sevilen bir Venedik yemeğidir. Sardalyanın soğan, üzüm ve fıstık ile pişirildiği tatlı ekşi bir tadı olan kulağa garip gelen ama bir o kadar da lezzetli bir yemektir.









Risi e bisi: Ana içeriği pirinç ve bezelye olan bir yemektir. Risotto ile çorba arası bir kıvamdadır. Değişik şekillerde servis edilen bu yemeğin yanında balık, denizanası, fasulye gibi seçeneklerle de sunulabilir.

Scampi alla veneziana: Haşlanmış istiridyenin zeytin yağı ve limon suyu ile servis edilen halidir.

Caparossoi a scota deo: Limon ve biber ile pişirilen erik yemeğidir.









Nerede kalınır?



Venedik konaklama konusunda maalesef dünyanın en pahalı şehirlerinden biri. Venedik’e tur düzenleyen firmaların büyük çoğunluğu otel tercihlerini Padova, Noventa di Piava, Quarto d’ Altino, Lido di Jesolo, Treviso ve Mestre gibi şehir merkezine bir-iki saat uzaklıktaki yerlerden seçiyor.

Nasıl gidilir?



Venedik ulaşım konusunda sıkıntı yaşatmayacak bir şehir. Venedik Havaalanı‘na İstanbul’dan direkt seferler var. Bunun dışında İtalya içi seyahatinizde hızlı trenleri kullanarak ulaşımınızı son derece kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Roma, Floransa, Milano gibi İtalya’nın diğer önemli şehirlerine gün boyu hızlı seferler düzenleniyor. Üstelik uzak noktaların ulaşım süreleri bile 3-3,5 saati geçmiyor.