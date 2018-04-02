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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Asil ve İskoç: Glasgow
Seyahat
Serhat SARISÖZEN
02.04.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Asil ve İskoç: Glasgow

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com

Kendine has kıyafetleri (rengârenk ekose kiltleri), viskisi, gaydası ile tüm dünyada tanınan İskoçya’nın 1.800.000 civarı nüfusuyla en büyük, Büyük Britanya’nın üçüncü büyük şehri Glasgow, Birmingham’ın sanayi devrimiyle gelişmesinden önce (20.yüzyıl başlarında) Londra’dan hemen sonra gelmekteydi. Muhteşem doğal güzelliğe sahip İskoçya, yaklaşık 300 yıldır İngiltere’ye bağlı olsa da kendi “İskoç” kimliğini büyük bir gururla taşıyor. Kendi dilini konuşan, kendi parasını basan, kendi tarihi olan bu ülkenin bu güzel şehri Glasgow’da gezilecek çok sayıda yeri görürken aynı zamanda sımsıcak, esprili, misafirperver İskoçlarla da karşılaşacaksınız.  

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Yıl boyu düzenlenen meşhur İskoç festivallerinden, Glasgow da fazlasıyla nasiplenmiş durumda. Ocak ayında Celtic Conections Müzik Festivali, martta Glasgow Uluslararası Komedi Festivali, mayısta Sanat Festivali, Viski Festivali, temmuzda The Wickerman Alternatif Müzik Festivali, Caz ve Blues Festivali bu festivallerden bazıları. Festival zamanları dışında daha sakin olan şehir, festivaller sırasında hınca hınç insanla dolup taşıyor. Festivallerin tüm yıla yayıldığını düşünecek olursak, her mevsim turist geldiğini söylemeliyim. Glasgow Kraliyet Konser Salonu, İskoçya Ulusal Kraliyet Orkestrası’nın verdiği konserlerle de klasik müziğin en önemli adresi.

Asil ve İskoç: Glasgow

Clyde Nehri’nin kuzeyine kurulmuş olan Glasgow’un ana meydanı George Square. Alışveriş caddeleri olan, Argyle Street, Sauchiehall Street ve Buchanan Street bu civarda yer alıyor. İskoçya’nın ana kültürel aktiviteleri de yine burada: İskoç opera ve bale performanslarının sergilendiği Theatre Royal, King’s Theater, Glasgow Royal Concert Hall, Glasgow Film Theatre bu bölgede yer alan sanat merkezleri.

36 saatte Glasgow

George Square’de, buhar makinesini icat eden James Watt’ın heykeli dikkat çekiyor. Heykelin az ilerisinde City Chambersi görebilirsiniz. George Square’de ihtişamlı bir biçimde yükselen City Chambers’ın (Glasgow Hükümet Konağı’nın) içi de en az dışı kadar gösterişli. Binanın içindeki bazı alanlar, rehber eşliğinde, günde iki defa düzenlenen ücretsiz turlarla gezilebilen Hükümet Konağı, mermer sütunları, mozaik döşemeli zeminleri ve kemerli yapısıyla dikkat çekiyor. Glasgow’un en çok fotoğraflanan bu binasının, halka açık geniş ön bahçesi ise turistlerin hem dinlendikleri hem de şehrin koşturmacasını oturdukları yerden seyrettikleri güzel bir alan.

Asil ve İskoç: Glasgow

City Chambers’ın batı bloğunda yer alan, şehrin trafiğe kapalı alışveriş caddesi Buchanan Street, gündüzleri yerel halk ve turistlerle dolup taşıyor. Edinburgh’la da ulaşımı sağlayan şehrin ana otobüs terminali ile metro istasyonu arasında uzanan bu cadde, şehrin tam merkezinde bulunuyor. Festival zamanları dışında akşamları yazın bile çok kalabalık olmayan bu cadde çok sayıdaki dükkânla, sokak müzisyenleriyle rengârenk bir görüntü sergiliyor. İskoçya’ya dair ne varsa bulabileceğiniz bu caddede isterseniz bir kafede oturup şehrin büyülü atmosferini izleyebilir, isterseniz sebepsizce volta atabilirsiniz.

Asil ve İskoç: Glasgow

Glasgow şehir merkezinin doğusunda bulunan Merchant City, ticaret merkezi ve yerleşim bölgesi. Orijinali 1926’da çıkan bir yangında yok olan Toolbooth Saat Kulesi etrafına kurulan Merchant City önceden, zengin İskoç tüccarların ikamet etikleri bölgeydi. Adını da buradan alıyor. Şehrin lüks apartman daireleri, kafeleri, restoranları, stil sahibi butikleri ve en kaliteli dükkânlarıyla Glasgow’un bugün en lüks yaşam alanlarından biri.

Asil ve İskoç: Glasgow

Merchant City’den kuzeye doğru High Street üzerinde devam ettikten sonra, Cathedral Street üzerinde de Glasgow Katedrali çıkacak karşınıza. 15. yüzyıldan kalma gotik tarzda yapılmış bu Katedral, muhteşem vitrayları, ahşap işçiliği ve dış bahçesiyle Glasgow’un simgesi. İskoçya’nın Ortaçağ’dan günümüze ayakta kalabilmiş tek katedrali olan Glasgow Katedrali, İskoçya’nın ilk piskoposu Aziz Mungo’nun anısına, onun mezarının bulunduğu yere yapılmış. Katedral’in hemen yanında bulunan St. Mungo’s Museum of Religious Life and Art (Aziz Mungo Dinsel Yaşam ve Sanat Müzesi)’da, Aziz Mungo’nun gündelik yaşantısından dini öğretilerine örnek teşkil edecek tasvirler sergileniyor. 

Asil ve İskoç: Glasgow

Doğu yakası (East End) Glasgow Green ve Celtic Park’ı içinde barındırıyor. Glasgow Necropolis Cemetery, tepeye doğru 62 metrelik bir yükseklikte bulunuyor. Glasgow’a hâkim bir tepede, Glasgow Katedrali’nin hemen yanında bulunan bu mezarlığa yürüyerek ulaşmak mümkün. “Tatile geldik, niye mezarlık ziyareti yapalım?” demeyin, zira buradaki heykeller görülmeyi ve fotoğraflanmayı hak ediyor. Anıt mezarların her biri sanat eseri… Mezarlıkta üç binin üzerinde mezar bulunuyor.

Asil ve İskoç: Glasgow

Batı yakası (West End), bohem kafeleri, barları, butikleri, Kelvingrove Park, Glasgow Üniversitesi, Glasgow Botanik Bahçeleri, Sergi ve Konferans Merkezi (Scottish Exhibition and Conference Centre) ile turistler için oldukça popüler. Her yıl Haziran ayında yapılan The West End Festival, Glasgow’un en büyük festivallerinden biri olup bölgeyi hareketlendiriyor.

Asil ve İskoç: Glasgow

Ortasından geçen Kelvin Nehri’nin adının verildiği Kelvingrove Park, içinde barındırdığı anıtlar ve yemyeşil alanı ile gezilmesi gereken bir yer. Kelvingrove Art Gallery and Museum (Sanat Galerisi ve Müze) de burada bulunuyor. Bu galeride 19. yüzyıl İskoç ressamlarının yanı sıra, Rembrandt, Boticelli ve Bellini’ye ait tablolar da sergileniyor. Yine müzede bulunan arkeolojik sergi, sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Glasgow, barındırdığı hazinelerle hiç de İngiltere’nin ve Londra’nın gölgesinde kalmış gibi değil. Farklı bir milleti temsil eden bu yeşil başkent, dünyanın en güzel ülkelerinden İskoçya’yı görmek için önemli bir sebep oluşturuyor.

Asil ve İskoç: Glasgow

Fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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