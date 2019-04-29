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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Artvin'in sakin şehri Şavşat'ta ilkbahar bir başka güzel
Seyahat
İHA
29.04.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Artvin'in sakin şehri Şavşat'ta ilkbahar bir başka güzel

‘Sakin Şehir’ (Cittaslow) ünvanlı Artvin'in Şavşat ilçesi bölgede çetin geçen kışın ardından ilkbaharla birlikte oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Şavşat'ta kaydedilen görüntüleri ressamların yağlı boya tablolarını andırıyor.

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İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda ‘Sakin Şehir’ unvanı alan Şavşat ilçesi, ilkbaharın gelmesiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Artvinin sakin şehri Şavşatta ilkbahar bir başka güzel

Doğu Karadeniz'de ilkbaharla birlikte yeşilin yeniden egemen olduğu ilçe masal diyarlarını andırıyor.

Artvinin sakin şehri Şavşatta ilkbahar bir başka güzel

Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Artvin'in ‘Sakin Şehir’ unvanlı ilçesi Şavşat, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.

 

Artvinin sakin şehri Şavşatta ilkbahar bir başka güzel

Artvinin sakin şehri Şavşatta ilkbahar bir başka güzel

Şavşat Kaymakamlığı çalışanı fotoğraf sanatçısı Güner Yazar'ın çektiği fotoğraf kareleri kaymakamlık internet sitesinde ve birçok sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor. Bu sayede ilçesin tanıtımına büyük katkı sağlanmış oluyor.

Artvinin sakin şehri Şavşatta ilkbahar bir başka güzel

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