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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Artvin'deki Cehennem Deresi Kanyonu turizme açılacak
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Seyahat
Hürriyet Haber
27.02.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Artvin'deki Cehennem Deresi Kanyonu turizme açılacak

Cehennem Deresi Kanyonu, Türkiye’nin turizme kazandırılacak doğal güzellikleri arasında yerini aldı. Amerika’nın Arizona eyaletindeki Grand Canyon’dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu olan Cehennem Deresi Kanyonu, turizme hazır hale getiriliyor. Kanyonun turizme açılması ile doğaseverler doğa sporları yapabilecekler. Ayrıca kanyona cam köprü yapılması da planlanıyor.

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Artvin'in Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal sit alanı Cehennem Deresi Kanyonu'nun, turizme kazandırılması için Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde çalışma başlatıldı. Yapılacak proje kapsamında 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan kanyonunun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları yapılacak.

Artvindeki Cehennem Deresi Kanyonu turizme açılacak

Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Projesi hazırlanan kanyon için ihale süreci de başlatıldı. Yapılacak olan yeni düzenlemeler ve proje çalışmalarıyla, Amerika'nın Arizona eyaletindeki Grand Canyon'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu özelliği bulunduğu belirtilen Cehennem Deresi Kanyonu, turistler için cazip hale de getirilmesi hedefleniyor.

Suyla dansın adı: Köprülü Kanyon Milli Parkı
Suyla dansın adı: Köprülü Kanyon Milli Parkı

Artvindeki Cehennem Deresi Kanyonu turizme açılacak

Kanyonla ilgili araştırmalar yapan coğrafyacı Leman Albayrak, ilçenin doğal oluşumlarından olan kanyonun giriş kısmının dar olmasına rağmen ilerledikçe genişleyen ve biriken toprak materyalleri üzerinde gelişen bitki topluluklarının olduğu genişçe bir alana sahip olduğunu söyledi.

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Makedonya'nın saklı cenneti: Matka Kanyonu

Artvindeki Cehennem Deresi Kanyonu turizme açılacak

Çalışmalarla kanyon sahasının birçok spor dalı için de tercih edilebileceğine işaret eden Albayrak, “Karstik kayaçların yer kapladığı bu alanda mağaralar, oyuklar gibi birçok jeolojik oluşum görülüyor. Kanyonun yamaçları adeta duvar gibi oldukça diktir. Bu sahadaki jeomorfolojik oluşumlar gerek bilimsel araştırmalar için gerekse gezip görmek isteyenler için zengin bir potansiyele sahip. Yapılacak cam köprü, kanyon sahasında geliştirilebilecek etkinlik sahalarını sınırlayıcı etkisi olmaz ise birçok spor dalı için de tercih edilebilir doğal bir ortam olacak” dedi.

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Karadeniz'in en özel cennet köşesi: Samsun Tabiat Parkları

Artvindeki Cehennem Deresi Kanyonu turizme açılacak

Fotoğraflar: DHA

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