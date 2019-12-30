Artvin zengin yaban hayatÄ±yla bilim insanlarÄ±nÄ± cezbediyor

DoÄŸal gÃ¼zellikleri, kendine Ã¶zgÃ¼ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve tarihi yapÄ±larÄ±yla TÃ¼rkiye'nin "saklÄ± cenneti" Artvin, yaban hayatÄ± zenginliÄŸi ile de dikkati Ã§ekiyor. "DoÄŸu Karadeniz'in incisi" Artvin, 3 bin 500 metreyi aÅŸan daÄŸlarÄ±, doruklarÄ±ndaki krater gÃ¶lleri, zÃ¼mrÃ¼t yeÅŸili ormanlarÄ±, berrak sularla beslenen ÅŸelaleleri ve bitki Ã§eÅŸitliliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra zorlu doÄŸa koÅŸullarÄ±nÄ±n koruduÄŸu zengin yaban hayatÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor.

BÃ¶lgenin yaban hayatÄ± zenginliÄŸini keÅŸfetmek, korumak ve devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla deÄŸiÅŸik noktalara konulan fotokapanlara yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, bilim insanlarÄ±nca inceleniyor. Memeli tÃ¼rlerden bozayÄ±, vaÅŸak, Ã§akal, tilki, kurt, yaban domuzu, karaca, yaban keÃ§isi, porsuk, sansar, tavÅŸan, kirpi ve sincap gibi hayvanlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi fotokapanlar sayesinde kaÃ§ak avcÄ±lÄ±kla etkin ÅŸekilde mÃ¼cadele ediliyor.

"YÃ¼kselti hem bitki hem de hayvan Ã§eÅŸitliliÄŸini zengin kÄ±lÄ±yor"

Artvin Ã‡oruh Ãœniversitesi (AÃ‡Ãœ) Orman FakÃ¼ltesi Orman MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Temel GÃ¶ktÃ¼rk, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 23 yÄ±ldÄ±r bÃ¶lgede yaban hayatÄ± ve bÃ¶cekler konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Artvin'in bozulmamÄ±ÅŸ doÄŸasÄ±nÄ±n yaban hayatÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ettiÄŸini vurgulayan GÃ¶ktÃ¼rk, "Artvin oldukÃ§a zengin popÃ¼lasyon Ã§eÅŸitliliÄŸine ve yoÄŸunluÄŸuna, hatta Avrupa'daki Ã¼lkelerin bazÄ±larÄ±ndan daha fazla miktarda hayvan Ã§eÅŸitliliÄŸine sahip." dedi.

GÃ¶ktÃ¼rk, TÃ¼rkiye geneli ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda 160 tÃ¼r memeli hayvan grubunun yaklaÅŸÄ±k 62 tÃ¼rÃ¼nÃ¼n bu coÄŸrafyada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "Bunun yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'deki 426 kuÅŸ tÃ¼rÃ¼nÃ¼n 180'inden fazlasÄ± Artvin gÃ¶Ã§ yolunu kullanÄ±yor, 80'e yakÄ±nÄ± da yine ÅŸehrimizde konaklÄ±yor. Yani yaklaÅŸÄ±k 226 kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ ÅŸu anda Artvin'de var." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin iki yaÅŸamlÄ±lar ve sÃ¼rÃ¼ngenler grubunda 120'ye yakÄ±n tÃ¼r Ã§eÅŸitliliÄŸine sahip olduÄŸunu anÄ±msatan GÃ¶ktÃ¼rk, bunun da 35'inin Artvin'de tespit edildiÄŸine dikkati Ã§ekti. GÃ¶ktÃ¼rk, omurgasÄ±z hayvan tÃ¼rlerinde ise bÃ¶lgenin bine yakÄ±n bÃ¶cek tÃ¼rÃ¼ne ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, bunlarÄ±n 246'sÄ±nÄ± kelebek tÃ¼rlerinin oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yledi.

Artvin'in baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir doÄŸa harikasÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden GÃ¶ktÃ¼rk, ÅŸÃ¶yle devam etti: "Bu Ã§eÅŸitliliÄŸin nedenlerinden biri, bÃ¶lgenin sÄ±fÄ±rla 3 bin 350 metre arasÄ±ndaki farklÄ± yÃ¼kseltilere sahip bir topoÄŸrafyada olmasÄ±. Bu yÃ¼kselti hem bitki hem de hayvan Ã§eÅŸitliliÄŸini zengin kÄ±lÄ±yor. Kentin 2 bin 727 bitki tÃ¼rÃ¼ne sahip olmasÄ± da bunun en gÃ¼zel Ã¶rneklerinden biri. Artvin koruma statÃ¼sÃ¼ndeki birÃ§ok alana da ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Milli parklar, tabiat parklarÄ±, tabiatÄ± koruma alanlarÄ± ile TÃ¼rkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanÄ± Camili, bu Ã§eÅŸitliliÄŸi saÄŸlayan etkenler arasÄ±nda." GÃ¶ktÃ¼rk, Artvin'deki hayvan tÃ¼rleri iÃ§erisinde yaban keÃ§isi, bozayÄ±, Ã§engel boynuzlu daÄŸ keÃ§isi ve vaÅŸaÄŸÄ±n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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"Kelebek kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili birÃ§ok vaka tespit edildi"

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinden kaynaklÄ± olumsuzluklar ve gÄ±da sorunundan dolayÄ± tÃ¼m memeli hayvanlarda yer yer alan deÄŸiÅŸtirmelerin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran GÃ¶ktÃ¼rk, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda biyokaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n da hayvan Ã§eÅŸitliliÄŸini etkileyebildiÄŸini belirtti. GÃ¶ktÃ¼rk, hayvanlarÄ±n yasal olmayan yollarla alandan alÄ±narak baÅŸka yerlere kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi noktasÄ±nda daha fazla tedbir alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Hayvan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan etkilenecek tÃ¼rler iÃ§erisinde Artvin'in nadir sessiz kanatlÄ±larÄ± kelebekler yer almaktadÄ±r. Son yÄ±llarda Artvin'de kelebek kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili de birÃ§ok vaka tespit edilmiÅŸtir. BiyokaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemek iÃ§in gerek yasal gerekse kamuoyunu aydÄ±nlatma olarak birÃ§ok faaliyette bulunmamÄ±z gerekiyor. Yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerin ve suÃ§larÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, kamudaki insanlarÄ±n da bu konuda bilinÃ§lendirilmesi lazÄ±m."

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