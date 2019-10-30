Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor
TÃ¼rkiye'nin kuzeydoÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda doÄŸal gÃ¼zellikleriyle son yÄ±llarda turizmde adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Artvin, Ã¶zellikle sonbaharda oluÅŸan renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼yle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi haline geldi.
TÃ¼rkiye'nin kuzeydoÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda doÄŸal gÃ¼zellikleriyle dikkati Ã§eken Artvin, Ã¶zellikle sonbaharda oluÅŸan renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼yle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu.
BozulmamÄ±ÅŸ doÄŸasÄ±, gÃ¶lleri, ÅŸelaleleri, yaÅŸlÄ± ormanlarÄ±, yaylalarÄ±, zengin bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ve yaban hayatÄ± Ã§eÅŸitliliÄŸiyle doÄŸa tutkunlarÄ±na dÃ¶rt mevsim farklÄ± gÃ¼zellikler sunan Artvin, sonbaharda bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n sarÄ±, yeÅŸil, kÄ±rmÄ±zÄ±, turuncu ve kahverenginin tonlarÄ±yla adeta yaÄŸlÄ± boya tablolarÄ± andÄ±rÄ±yor.
Vadilerde bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ndeki renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼ sonbaharÄ±n tÃ¼m izlerini yansÄ±tÄ±rken, daÄŸlarÄ±n eteklerindeki ÅŸelale ve gÃ¶ller ise tÃ¼m ihtiÅŸamÄ±yla ÅŸehirden uzaklaÅŸÄ±p huzurlu bir gÃ¼n geÃ§irmek isteyen foto safari tutkunlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.
FotoÄŸraf tutkunlarÄ±, renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilmek iÃ§in Artvin merkezde Genya DaÄŸÄ± ve Hatila Milli ParkÄ±, Murgul'da Deliklikaya Åželalesi, BorÃ§ka'da KaragÃ¶l ve Camili HavzasÄ±, ÅžavÅŸat'ta KaragÃ¶l, YavuzkÃ¶y ve Sahara Milli ParkÄ±, Arhavi'de Kamilet Vadisi ve MenÃ§una Åželalesi, ArdanuÃ§'ta Cehennem Deresi Kanyonu baÅŸta olmak kentin dÃ¶rt bir yanÄ±nÄ± adeta mesken tutuyor.
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"Artvin otantik bir turizm bÃ¶lgesidir"
Artvin Valisi YÄ±lmaz Doruk, kentin doÄŸasÄ±, florasÄ±, tarihi ve turistik yapÄ±sÄ±yla adeta yeryÃ¼zÃ¼ cenneti olduÄŸunu sÃ¶yledi. Artvin'in otantik bir turizm bÃ¶lgesi olduÄŸunu ifade eden Vali Doruk, "Artvin 3 bin 900 metreye kadar yÃ¼kselen, birbiri ardÄ±na sÄ±ralanmÄ±ÅŸ yÃ¼ksek daÄŸlarÄ±, korunan alanlarÄ±, balta girmemiÅŸ doÄŸal ormanlarÄ±, yÃ¼ksek daÄŸlarÄ±n doruklarÄ±nda krater gÃ¶lleri, KaragÃ¶lleri, yeÅŸil yaylalarÄ±, fauna ve flora zenginliÄŸi, tarihi kilise, kale ve kemer kÃ¶prÃ¼leri, geleneksel mimarisi ve festivalleri ile Ã§eÅŸitli turizm deÄŸerlerini iÃ§inde barÄ±ndÄ±ran otantik bir turizm bÃ¶lgesidir" dedi.
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Doruk, her mevsim ziyaretÃ§ilerine farklÄ± gÃ¼zellikler sunan Artvin'in, alternatif turizmde alternatifsiz bir il olduÄŸunu vurgulayarak, bÃ¶lgede geleneksel kitle turizminden ziyade alternatif turizmin Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±.
Vali Doruk, "Sonbaharda doÄŸadaki yaÄŸlÄ± boya tablolarÄ±nÄ± andÄ±ran renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼ insanÄ± bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor. Bu gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek isteyen binlerce yerli ve yabancÄ± turist ilimize geliyor" dedi.
Artvin'in doÄŸayla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmek ve kÃ¼ltÃ¼r zenginliÄŸini yansÄ±tan insanlarla tanÄ±ÅŸmak isteyenlerin aradÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir olduÄŸunu sÃ¶yleyen Doruk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"YazÄ±n yeÅŸilin, sonbaharda ise sarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± ve kahverenginin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu renklerin binbir tonunu barÄ±ndÄ±ran Artvin, her mevsim ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§ekiyor. Ä°limizin bu gÃ¼zelliklerini, fotoÄŸraf meraklÄ±larÄ± ve doÄŸaseverler Ã§ektikleri fotoÄŸraflarla dÃ¼nyaya tanÄ±tÄ±yor. SonbaharÄ±n gÃ¼zelliklerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek isteyen herkesi ilimize davet ediyoruz"
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