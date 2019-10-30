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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
30.10.2019 - 14:40, Son GÃ¼ncelleme:

Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor

TÃ¼rkiye'nin kuzeydoÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda doÄŸal gÃ¼zellikleriyle son yÄ±llarda turizmde adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Artvin, Ã¶zellikle sonbaharda oluÅŸan renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼yle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi haline geldi.

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TÃ¼rkiye'nin kuzeydoÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda doÄŸal gÃ¼zellikleriyle dikkati Ã§eken Artvin, Ã¶zellikle sonbaharda oluÅŸan renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼yle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu.

Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor

BozulmamÄ±ÅŸ doÄŸasÄ±, gÃ¶lleri, ÅŸelaleleri, yaÅŸlÄ± ormanlarÄ±, yaylalarÄ±, zengin bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ve yaban hayatÄ± Ã§eÅŸitliliÄŸiyle doÄŸa tutkunlarÄ±na dÃ¶rt mevsim farklÄ± gÃ¼zellikler sunan Artvin, sonbaharda bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n sarÄ±, yeÅŸil, kÄ±rmÄ±zÄ±, turuncu ve kahverenginin tonlarÄ±yla adeta yaÄŸlÄ± boya tablolarÄ± andÄ±rÄ±yor.

Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor

Vadilerde bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ndeki renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼ sonbaharÄ±n tÃ¼m izlerini yansÄ±tÄ±rken, daÄŸlarÄ±n eteklerindeki ÅŸelale ve gÃ¶ller ise tÃ¼m ihtiÅŸamÄ±yla ÅŸehirden uzaklaÅŸÄ±p huzurlu bir gÃ¼n geÃ§irmek isteyen foto safari tutkunlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor

FotoÄŸraf tutkunlarÄ±, renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilmek iÃ§in Artvin merkezde Genya DaÄŸÄ± ve Hatila Milli ParkÄ±, Murgul'da Deliklikaya Åželalesi, BorÃ§ka'da KaragÃ¶l ve Camili HavzasÄ±, ÅžavÅŸat'ta KaragÃ¶l, YavuzkÃ¶y ve Sahara Milli ParkÄ±, Arhavi'de Kamilet Vadisi ve MenÃ§una Åželalesi, ArdanuÃ§'ta Cehennem Deresi Kanyonu baÅŸta olmak kentin dÃ¶rt bir yanÄ±nÄ± adeta mesken tutuyor.

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Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor

"Artvin otantik bir turizm bÃ¶lgesidir"

Artvin Valisi YÄ±lmaz Doruk, kentin doÄŸasÄ±, florasÄ±, tarihi ve turistik yapÄ±sÄ±yla adeta yeryÃ¼zÃ¼ cenneti olduÄŸunu sÃ¶yledi. Artvin'in otantik bir turizm bÃ¶lgesi olduÄŸunu ifade eden Vali Doruk, "Artvin 3 bin 900 metreye kadar yÃ¼kselen, birbiri ardÄ±na sÄ±ralanmÄ±ÅŸ yÃ¼ksek daÄŸlarÄ±, korunan alanlarÄ±, balta girmemiÅŸ doÄŸal ormanlarÄ±, yÃ¼ksek daÄŸlarÄ±n doruklarÄ±nda krater gÃ¶lleri, KaragÃ¶lleri, yeÅŸil yaylalarÄ±, fauna ve flora zenginliÄŸi, tarihi kilise, kale ve kemer kÃ¶prÃ¼leri, geleneksel mimarisi ve festivalleri ile Ã§eÅŸitli turizm deÄŸerlerini iÃ§inde barÄ±ndÄ±ran otantik bir turizm bÃ¶lgesidir" dedi.

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Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor

Doruk, her mevsim ziyaretÃ§ilerine farklÄ± gÃ¼zellikler sunan Artvin'in, alternatif turizmde alternatifsiz bir il olduÄŸunu vurgulayarak, bÃ¶lgede geleneksel kitle turizminden ziyade alternatif turizmin Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±.

Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor

Vali Doruk, "Sonbaharda doÄŸadaki yaÄŸlÄ± boya tablolarÄ±nÄ± andÄ±ran renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼ insanÄ± bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor. Bu gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek isteyen binlerce yerli ve yabancÄ± turist ilimize geliyor" dedi.

Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor

Artvin'in doÄŸayla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmek ve kÃ¼ltÃ¼r zenginliÄŸini yansÄ±tan insanlarla tanÄ±ÅŸmak isteyenlerin aradÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir olduÄŸunu sÃ¶yleyen Doruk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Artvin sonbaharda fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbediyor

"YazÄ±n yeÅŸilin, sonbaharda ise sarÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± ve kahverenginin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu renklerin binbir tonunu barÄ±ndÄ±ran Artvin, her mevsim ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§ekiyor. Ä°limizin bu gÃ¼zelliklerini, fotoÄŸraf meraklÄ±larÄ± ve doÄŸaseverler Ã§ektikleri fotoÄŸraflarla dÃ¼nyaya tanÄ±tÄ±yor. SonbaharÄ±n gÃ¼zelliklerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek isteyen herkesi ilimize davet ediyoruz"

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