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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Artos’un eteğinde, zümrüt yeşili sularda...
Seyahat
Mehtap AKBAŞ ÇİFTCİ
23.09.2018 - 20:20, Son Güncelleme:

Artos’un eteğinde, zümrüt yeşili sularda...

Artos’u ilk gördüğümde heybetinden büyülenmiştim. Bende uyandırdığı his tam anlamıyla sonsuzluktu. Van Gölü’nü bağrına basmış, koca cüsseli uyuyan bir dev gibiydi adeta. Çok geçmeden fark ettim ki bu coğrafyanın en az dağları kadar etkileyici bir yanı daha vardı, o da binlerce yıldır keşfedilmeyi bekleyen sualtı.

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Baştan söylemekte fayda var. Buradaki dalış koşulları hayli çetin.  O nedenle tüm zorluğa göğüs geren, gölün tek endemik türü incikefalinden ilham almak gerek. İrtifa, vizibilitenin ve su sıcaklığının düşük olması biz dalgıçları zorlayan en önemli etkenler. Lojistik destek yani dalış malzemesi sorunu ise yakında aşılıyor çünkü bölgeyi sualtı tutkunlarının cazibe merkezi haline getirecek profesyonel bir dalış okulu yakın zamanda şehirde hizmet vermeye başlıyor.

Bu eşsiz coğrafyaya ait elde ettiğimiz görüntüleri yakın bir zamandaVan Gölü’nün Sırları’ adlı kitapta topladık. Eser sualtı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan’ın kareleriyle ölümsüzleşti. Çocukluğu Van Denizi’nde geçen (yöre halkı göl denmesinden hoşlanmıyor) Vanlı işadamı Abdurrahman Haksever’in destek olduğu kitabı, Gevaş Kaymakamlığı’ndan temin etmek mümkün. Ben görülmesi gereken yerleri sizin için önceliklendirdim. Dahası için zümrüt yeşili bu serin suları ziyaretiniz gerekiyor.

Sualtının peribacaları

Mikrobiyalit ya da diğer adıyla Van Gölü’nün mercanları. Kırılgan ve hassasiyetleri yüksek. Dalışlarda çok dikkat etmelisiniz. Bir palet darbeniz yüzlerce yıllık bir geçmişi saniyede yok edebilir. Kapadokya’daki peribacalarına benziyorlar. Adilcevaz’da yoğun olarak görebilirsiniz.

Akdamar Şilebi

Van Gölü’nün sodalı suları, kalkan gibi binlerce yıllık tarihi koruyor. Akdamar Şilebi bunlardan biri. Hayvan taşımacılığında kullanılan ve 58 yıl önce batan şilep, 10-22 metre derinlikte. Özellikle ahşap donanımı tüm zarafetini ve güzelliğini koruyor. Van Gölü’nün keşfedilen (şimdilik) tek batığı.

Adilcevaz Kalesi

3 bin yıllık geçmişe sahip olduğu ileri sürülen Adilcevaz Kalesi, Urartu eseri. Suyun sodalı olması sebebiyle hiç tahrip olmamış. Etrafında yer alan mikrobiyalitler kalenin görselliğini daha da artırmakta. 2017 yılının en önemli 10 arkeolojik keşfinden biri seçildi.

Selçuklu mezar taşları 

Gevaş’ta göreceğiniz Selçuklu mezar taşları, yüzeye çok yakın, 3-4 metre derinlikte bulunuyor. Aletli dalışa gerek olmaksızın şnorkel ile de görebilirsiniz. 70 yıl önce sökülüp iskele yapıldığı anlaşılan taşların bulunduğu bölgenin sualtı müzesi olması planlanıyor.

 

 

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