Artık yeni bir adı var: Ejder 3200 (Erzurum)

Türkiye’nin en önemli kayak erkezlerinden Ejder 3200. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları’nın (2011) yapıldığı Erzurum özellikle Türkiye Kayak Federasyonu’nun sık sık yarış organize ettiği yerlerin başında geliyor. Türkiye eğer bir gün Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak olursa Erzurum’un merkez olacağı kesin. Özellikle kentteki Atatürk Üniversitesi sporcu yetiştirmek konusunda önemli bir role sahip.









Sportif faaliyetlerinde dışında kayakseverlerin de gözdesi Ejder 3200. Bu yıl pistlerde düzenlemeler yapıldı. Bazı pistler genişletildi. Toplam pist uzunluğu 47 kilometreden 60 kilometreye çıkarıldı. Bazı pistlere taş parçaları ve kayalar düşüyordu. Pistlerde yapılan genişletme çalışmaları ve yamaçlara uygulanan püskürtme beton ile bu durumların önüne geçildi. Artık pistler daha temiz olacak.

Pistlerin kar kalitesi de artırıldı. Pistin alt kısmında yapılan çalışmalarla su tutması en aza inecek ve kar sürekliliği olacak.







Pistlerin olduğu bölgede 8-10 kişilik fanus kafeler yapıldı. Cam küre şeklindeki bu kafelerin amacı dileyen kayakçıların pistleri terk etmeden yiyecek içecek ihtiyacını karşılamak. Geçen yıl açılan Küre Kafe de yenilendi. İlave restoran kısımları yapıldı.

Suni karlama için gerekli olan gölette de çalışmalar yapıldı. Göletin kapasitesi artırıldı. Atıl durumdaki liftlerin bazıları kaldırılırken bazıları ise aktif edildi.









‘Bol kar pisti’ geliyor



Türkiye’de ilk kez düzenli bir bol kar pisti de yine burada hazırlandı. Ejder Zirvesi’nin alt bölümünde düzenlenen bol kar pistinde özellikle snowboardcular ve bolkar seven kayakçılar dilediği gibi kayabilecek. Geçen yıllarda deneme amacıyla yapılan kar safarileri bu yıl artırılacak. Karüstü giden araçlarla yeni kar safarisi parkurları oluşturuldu. Mevcut parkurlar da genişletildi.



Kapsül şeklindeki yine ‘Ejder 3200’ adı verilen bölümde kayak kiralama alanı oluşturuldu. Burada sezonluk dolap kiralama imkanı da olacak. Ayrıca bu bölümün önüne 50 araçlık yeni bir otopark yapıldı. Otoparktan kayak merkezine ücretsiz transfer aracı konuldu. Arkası açık tren şeklindeki araçla ulaşım daha pratik sağlanacak. Böylge merkezin en önemli sorunlarından biri olan trafiğin de önüne geçilmiş olacak.









Canlı yayın başladı



Artık pistlerin üzerindeki kamera yayınları internete verildi. Dileyenler ‘www.ejder3200.com’ adresinden pistlerdeki son durumu canlı görebilecek. Eskiden bu görüntüler internete verilmiyordu. En önemli değişikliklerden biri de yeni skipass uygulaması. Özel otellerde kalap müşterileri skipass aldığında hem otelin pistlerinden hem de Ejder 3200’ün mekanik tesislerinden faydalanabilecek.

3200 metrede bulunan Ejder Zirvesi’ne çıkılabilmesi için çalışmalar başladı. Yeni bir mekanik tesis kurulacak burası için. Önümüzdeki yıl da faaliyete girecek. Ancak yine dezirveye çıkıp kayak keyfi yapmak isteyenler içinde karüstü gidebilecke araçlarla ücretsi servis imkanı sağlanacak.









Hız denemesi yapılacak



Bu sezon Erzurum’da çok önemli bir organizasyon da yapılacak. Kayakta dünya hız denemesi de yapılacak. Zirveden aşağıya kurulacak bir pistte yeni bir rekor kırılmaya çalışılacak. Bu alandaki rekori iki yıl önce İtalyan kayakçı Simone Origone kırmıştı. Fransa’nın Vars kayak merkezindeki Chabrieres pistinde yapılan denemede Origone saatte 252.632 kilometrelik bir hıza ulaşmıştı.

Ayrıca ‘Dünya Snowboard Kupası’nın bir ayağı da ocakta Ejder 3200’de yapılacak.