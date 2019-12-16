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Ardahan'da kartpostallık görüntüler
Seyahat
İHA
16.12.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Ardahan'da kartpostallık görüntüler

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Ardahan'ın Çıldır ilçesi Aktaş sınır kapısı güzergahında bulunan 2 bin 159 rakımlı Mozeret tepesinde hava sıcaklığının sıfırın altına eksi 12 dereceyi buldu. Soğuyan hava ile adeta doğa da dondu.

Ardahanda kartpostallık görüntüler

Oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Soğuk ve sisin ardından oluşan kırağı, Çıldır ilçesine bir başka güzellik katıyor.

Ardahanda kartpostallık görüntüler

Ardahanda kartpostallık görüntüler

 

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