Ardahan'da kartpostallık görüntüler

Ardahan'ın Çıldır ilçesi Aktaş sınır kapısı güzergahında bulunan 2 bin 159 rakımlı Mozeret tepesinde hava sıcaklığının sıfırın altına eksi 12 dereceyi buldu. Soğuyan hava ile adeta doğa da dondu.

Oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Soğuk ve sisin ardından oluşan kırağı, Çıldır ilçesine bir başka güzellik katıyor.