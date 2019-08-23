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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ardahan'da bir orta çağ kalesi: Şeytan Kalesi
Seyahat
Anadolu Ajansı
23.08.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Ardahan'da bir orta çağ kalesi: Şeytan Kalesi

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi", yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

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Ardahan'da Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, Karaçay Kanyonu'nun ortasındaki sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri adeta büyülüyor.

Ardahanda bir orta çağ kalesi: Şeytan Kalesi

Gizli bir giriş kapısı bulunan kale, sunduğu eşsiz manzarasıyla birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor.

Ardahanda bir orta çağ kalesi: Şeytan Kalesi

Son dönemde özellikle sosyal medyada adından sıkça söz edilen kale, bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Ardahanda bir orta çağ kalesi: Şeytan Kalesi

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, yaptığı açıklamada, Şeytan Kalesi'nin bölge turizmi için son derece önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ardahanda bir orta çağ kalesi: Şeytan Kalesi


"AYAKTA KALABİLEN ENDER KALELERİMİZDEN"

Başta restorasyon olmak üzere bakanlıkta bekleyen projelerin onaylanmasıyla kalenin daha çok turist çekeceğini belirten Alantar, şöyle devam etti:

Ardahanda bir orta çağ kalesi: Şeytan Kalesi

"Restorasyon ve aydınlatmaya yönelik projelerin yatırıma dönüşmesini bekliyoruz. Söz konusu projelerin yatırıma dönüşmesiyle günümüzde ayakta kalabilen ender kalelerimizden olan Şeytan Kalesi, daha çok turist çekecek ve daha fazla ilgi görecek. Çıldır Belediyesince yapılan seyir terası sayesinde, patika yolu kullanamayanlar daha rahat kaleyi görme imkanı buldu"

Ardahanda bir orta çağ kalesi: Şeytan Kalesi

"KALENİN DAHA FAZLA TANITILMASI GEREKİYOR"

İstanbul'dan bölgeye gelen turizmci Reşat Çakmakçı, kaleyi ilk defa ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini aktardı.

Ardahanda bir orta çağ kalesi: Şeytan Kalesi

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kaleye geldiğini anlatan Çakmakçı, şunları kaydetti: "Bugüne kadar gelmediğimden dolayı büyük eksiklik hissettim. Kalenin daha fazla tanıtılması gerekiyor. Turizmin canlandırılması gereken bir yer. İstanbul Sultanahmet'te turizmcilik yapıyorum, böyle bir güzellik başka yerde görmedim. Buraya bir teleferik yapılırsa daha güzel olur diye düşünüyorum."

 

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