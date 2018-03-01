Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları
Bu listedeki yollar uzun yolculukları, özellikle arabayla çıkılan uzun yolculukları sevenler için yaratılmış. İşte seyahat esnasında manzara seyretmeyi sevenlerin hayran kalacağı yollar…
Overseas Karayolu, Florida
Denizin üzerinde 180 kilometre giden yol, Miami ile Key'leri yollar ve köprüler ile bağlıyor. Adı karayolu olsa da, denizin üzerine inşa edilen yolda seyahati güneş batışında görmek öneriliyor.
Atlantik Yolu, Norveç
Her mevsim ayrı güzelliği olan yol, 8 kilometre boyunca denizin üzerindeki adaları bağlıyor ve mühendislik harikası olarak adlandırılıyor. Farklı açılardan inanılmaz manzaralar görülen yol kenarında dinlenen foklar ve yüzen balinalar da görülebilir.
Eyalet Yolu 1, Big Sur, Kaliforniya
Yeni adı ile Cabrillo Karayolu, Pasifik Okyanusu'nun kıyısındaki Carmel ile San Simeon şehirlerini bağlıyor. Sarp uçurum ve kayalıkların üzerindeki yolun tamamlanması 18 yıl sürmüş. Doğanın içinden geçen yol, eşsiz manzarası ile tecrübe edilmesi gereken seyahatler arasında üst sıralarda listeleniyor.
Furka Geçidi, İsviçre
James Bond'un Goldfinger filminde görülen geçit, denizden 2500 metre yüksekliği ile Alp Dağları'nın en tepe yolu olduğu için kışın kapanabiliyor. 1867 yılından beri kullanılan yoldaki Rhone Buzulu ve mağarasında yazın en sıcak günlerinde bile kar görülebilir.
Ateş Vadisi Yolu, Nevada
Çölün içinden geçen yolda, kırmızının her tonunu görmek mümkün. Forrest Gump filmindeki koşu sahnesinden de hatırlanabilecek yol, Las Vegas'tan 80 kilometre mesafede. Güneş altında parlayan çöl yolu, kırmızı rengine tutkunların görmesi öneriliyor.
Trollstigen, Norveç
Adı “Trol Merdiveni” demek olan yol 1936 yılında inşa edilmiş. Sadece yaz aylarında açık 55 kilometrelik yolda 11 keskin viraj var ve geniş araçlar kullanamıyor. UNESCO dünya mirası listesindeki yolun kenarındaki şelalelerden, su içilebilir.
Stelvio Geçidi, Italya
İsviçre sınırına sadece 200 metre mesafedeki yol 1820 yılında inşa edilmiş. 75 keskin virajı ile sürüş tutkunlarının tecrübe etmesi önerilen güzergahlar arasında yerini koruyor. Sisli ve yağmurlu havalarda ürkütücü olabilen yol, Top Gear tarafından “dünyanın en görülmesi gereken yollar” listesinde yer alıyor.
Turini Boğazı, Fransa
Nice'ten sadece 50 kilometre mesafedeki yol, Monaco Rallisi'nde pilotlar tarafından en dikkat edilmesi gereken bölüm olarak adlandırılıyor. Geceleri kapatılan geçit, Tour de France bisiklet yarışında da kullanılıyor ve yarışmacıları en zorlayan kısım olmasına rağmen müthiş manzarası ile görülmeğe değer.
Tianmen Dağ Yolu, Çin
Sadece 11 kilometre olan yolda 99 viraj var. Müthiş bir sürüş deneyimi yaşatan bu yola Çinliler “Cennete giden Yol” adını vermiş. Ziyaretçilerin üzerine yürüyebileceği cam köprü sayesinde, ünlü dağlarda çok farklı bir gezi yapabilirsiniz.
Chapman Tepesi Yolu, Güney Afrika
Dağ kenarında giden 8 kilometrelik yoldaki 114 virajı ile büyük dikkat gerektiren yol granitler oyularak Cape Town'u yarımadaya bağlıyor. Deniz üzerinde gitme hissi veren yol, Güney Afrika'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken güzergahlar arasında gösteriliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle