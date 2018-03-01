Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAraba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları
Seyahat Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Bu sokak üç boyutlu resimlerle süslendi

Seyahat
Hürriyet Haber
01.03.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Bu listedeki yollar uzun yolculukları, özellikle arabayla çıkılan uzun yolculukları sevenler için yaratılmış. İşte seyahat esnasında manzara seyretmeyi sevenlerin hayran kalacağı yollar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Overseas Karayolu, Florida

Denizin üzerinde 180 kilometre giden yol, Miami ile Key'leri yollar ve köprüler ile bağlıyor. Adı karayolu olsa da, denizin üzerine inşa edilen yolda seyahati güneş batışında görmek öneriliyor.

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Atlantik Yolu, Norveç

Her mevsim ayrı güzelliği olan yol, 8 kilometre boyunca denizin üzerindeki adaları bağlıyor ve mühendislik harikası olarak adlandırılıyor. Farklı açılardan inanılmaz manzaralar görülen yol kenarında dinlenen foklar ve yüzen balinalar da görülebilir.

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Eyalet Yolu 1, Big Sur, Kaliforniya

Yeni adı ile Cabrillo Karayolu, Pasifik Okyanusu'nun kıyısındaki Carmel ile San Simeon şehirlerini bağlıyor. Sarp uçurum ve kayalıkların üzerindeki yolun tamamlanması 18 yıl sürmüş. Doğanın içinden geçen yol, eşsiz manzarası ile tecrübe edilmesi gereken seyahatler arasında üst sıralarda listeleniyor.

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Furka Geçidi, İsviçre

James Bond'un Goldfinger filminde görülen geçit, denizden 2500 metre yüksekliği ile Alp Dağları'nın en tepe yolu olduğu için kışın kapanabiliyor. 1867 yılından beri kullanılan yoldaki Rhone Buzulu ve mağarasında yazın en sıcak günlerinde bile kar görülebilir.

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Ateş Vadisi Yolu, Nevada

Çölün içinden geçen yolda, kırmızının her tonunu görmek mümkün. Forrest Gump filmindeki koşu sahnesinden de hatırlanabilecek yol, Las Vegas'tan 80 kilometre mesafede. Güneş altında parlayan çöl yolu, kırmızı rengine tutkunların görmesi öneriliyor.

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Trollstigen, Norveç

Adı “Trol Merdiveni” demek olan yol 1936 yılında inşa edilmiş. Sadece yaz aylarında açık 55 kilometrelik yolda 11 keskin viraj var ve geniş araçlar kullanamıyor. UNESCO dünya mirası listesindeki yolun kenarındaki şelalelerden, su içilebilir.

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Stelvio Geçidi, Italya

İsviçre sınırına sadece 200 metre mesafedeki yol 1820 yılında inşa edilmiş. 75 keskin virajı ile sürüş tutkunlarının tecrübe etmesi önerilen güzergahlar arasında yerini koruyor. Sisli ve yağmurlu havalarda ürkütücü olabilen yol, Top Gear tarafından “dünyanın en görülmesi gereken yollar” listesinde yer alıyor.

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Turini Boğazı, Fransa

Nice'ten sadece 50 kilometre mesafedeki yol, Monaco Rallisi'nde pilotlar tarafından en dikkat edilmesi gereken bölüm olarak adlandırılıyor. Geceleri kapatılan geçit, Tour de France bisiklet yarışında da kullanılıyor ve yarışmacıları en zorlayan kısım olmasına rağmen müthiş manzarası ile görülmeğe değer.

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Tianmen Dağ Yolu, Çin

Sadece 11 kilometre olan yolda 99 viraj var. Müthiş bir sürüş deneyimi yaşatan bu yola Çinliler “Cennete giden Yol” adını vermiş. Ziyaretçilerin üzerine yürüyebileceği cam köprü sayesinde, ünlü dağlarda çok farklı bir gezi yapabilirsiniz.

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Chapman Tepesi Yolu, Güney Afrika

Dağ kenarında giden 8 kilometrelik yoldaki 114 virajı ile büyük dikkat gerektiren yol granitler oyularak Cape Town'u yarımadaya bağlıyor. Deniz üzerinde gitme hissi veren yol, Güney Afrika'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken güzergahlar arasında gösteriliyor.

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Araba yolculuğu sevenler için dünyanın en nefes kesici yolları

Bu sokak üç boyutlu resimlerle süslendi

Bilinmeyen dünya harikaları

Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi