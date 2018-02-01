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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatApple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı
Seyahat Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı
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Jennifer Tuffen / Instagram: @izkiz
01.02.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

Instagram’da 2 milyondan fazla takipçisi olan gezgin Jennifer Tuffen bugüne kadar 50’den fazla ülkeye ayak bastı. Bu rotalardan biri de tabi ki, Türkiye… Hatta Jennifer Tuffen’ın çektiği Kapadokya fotoğrafı oldukça popüler oldu. Çünkü bu fotoğrafı, Apple’ın CEO’su Tim Cook kendi Twitter adresinden paylaştı. Jennifer Tuffen hem Kapadokya fotoğrafının hem de sosyal medya da en çok beğenilen fotoğraflarının hikayesini Hürriyet Seyahat için kaleme aldı. İşte Apple’ın CEO’sunun beğendiği o fotoğraf…
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Kapadokya rengârenk balonların, muhteşem yeraltı şehirlerinin ve o peribacalarının olduğu harika bir yer. Kapadokya'yı sıcak hava balonunda görmek her zaman hayalimizdi ve bu hayalimiz gerçekleştiğinde her şeyin aynen hayal ettiğimiz gibi olağanüstü güzel olduğunu gördük. Sabah 4'te balon'a binebilmek için kalktık. Hava karanlıkçaydı ve yükseklere tırmandıkça ısı da düşüyordu. Güneş çok yavaş olarak belirmeye başlayınca o güzelim kırmızı ve mavi renkler belirmeye başladı gökyüzünde. Renkli balonlar, renk cümbüşü içinde bulutlar ve Kapadokya'nın muhteşem doğal güzellikleri hemen önünüzde sanki bizler için bir harmoni içinde dans ediyordu. Bu kareyi yakalayabildiğim için gerçekten çok mutluyum.

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı
Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı
Apple’ın CEO’su Tim Cook da kendi Twitter adresinden Jennifer Tuffen'ın fotoğrafını paylaştı...

1- Petra Bedevisi / Ürdün

Ürdün yolculuğumuzdaki Petra’da çok keyifli anlar yaşadık. Nebatiler’e başkentlik yapmış bu şehirde şaşırtıcı derece güzel kayalar ve içine oyulmuş anıtlardan başka diğer çarpıcı şey bedevilerdi. İlginç yüz hatları, rengarenk giysiler ve gözlerdeki sürmeler. Resimdeki adam mutlu bir fotoğraf için bize poz verdi. Özellikle iPhone X’in ‘Portre Modu’ bunu mükemmel yakaladı.

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

2- Petra, El Hazne / Ürdün

Petra’daki El Hazne neredeyse 40 metre yükseklikte. Bu ihtişamı ilk gördüğümüzde deyim yerindeyse aşık olduk. İkinci gün bir daha ziyaret etmek istedik ama başka bir açıdan, bir kaç saatlik engebeli bir yolculuktan sonra onu yüksekten gören yere geldik ve iPhone’umuzla bu anı ölümsüzleştirip arkadaşlarımızla paylaşmak üzere Instagram’a yükledik. Resimlerimizi çoğunlukla Adobe Lightroom isimli uygulamayla editliyoruz, ayrıca son düzeltmeler için kendi uygulamalarımız olan DeluxeFX ve Izkiz Cam isimli uygulamalardan da faydalanıyoruz.

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

3- Kapadokya jakuzi keyfi

Kapadokya gibi güzel bir yerde tekrardan bir gündoğumu resmi… Otelimiz Taşkonaklar ve sıcak jakuzimizde kahvaltıyla birlikte gökyüzündeki balonların ve güneşin bin bir çeşit renklerle bize sunduğu şölen harikaydı.

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

4- Dubai’deki yükseklerden…

Dubai’nin rengârenk ışıklı yüksek binalarına yukarılardan bakmak çok keyifli anlarımızdan bir tanesi… Shangri-la isimli otelin 42. katından bu fotoğrafı çektik.

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

5- Burç Halife

Dubai’deki Burç Halife isimli gökdelen dünyanın en uzun binası… Öyle ki, Paris’in üç katı, Empire State binasının ise nerdeyse iki katı uzunlukta… 95 kilometre uzaktan bile bu binayı görebilmek mümkün. Bu fotoğrafı çekerken binanın yanındaki havuzun oradaydık ve bu bina o kadar yüksekti ki, balıkgözü dediğimiz merceklerden gerekiyordu tamamını fotoğraflayabilmek için…

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

6- Dubai’nin çiçek bahçesinde dans

48 milyondan fazla çiçeğiyle Dubai’nin Miracle Garden’ı sadece dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri değil aynı zamanda en renkli bahçelerinden. Kendimizi Alice Harikalar Diyarında gibi hissettik.

 Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

7- Londra’da mor salkım
Londra’nın orta bölgelerinde yer alan bu küçük kafede arkadaşlarımızla buluştuk. Başarılı bir fotoğraf çekebilmek için sürekli ağır ve büyük makinelerle dolaşamazsınız. Yağmurlu ve kasvetli bir günde bile harikalar yaratan iPhone’umuz ve Adobe Lightroom isimli uygulama ile karanlık noktaları kolayca aydınlattık ve ferahlatıcı bir resim elde ettik.

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

8- Londra’da bir şekerci

Bu kafe sanırım dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kafelerden biri. Londra’yı ziyaret eden Instagram fenomenleri mutlaka gelip fotoğraf çekiyor. Bu şirin, pembe renkli, rengarenk çiçekleri olan yerde kim fotoğraf çekmek istemez ki?

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

9- Burj Al Arabi Talise SPA

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

10- Dubai Çölü

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

11- Kapadokya, Göreme

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

12- Kusadasi

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

13- Kalem Adası, Dikili - İzmir

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

14-.Kapadokya, Göreme

Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

Fotoğraflar: Jennifer Tuffen, Ümit Yörük

 

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