 Apple’ın CEO’sunun hayran kaldığı Kapadokya fotoğrafı

Kapadokya rengârenk balonların, muhteşem yeraltı şehirlerinin ve o peribacalarının olduğu harika bir yer. Kapadokya'yı sıcak hava balonunda görmek her zaman hayalimizdi ve bu hayalimiz gerçekleştiğinde her şeyin aynen hayal ettiğimiz gibi olağanüstü güzel olduğunu gördük. Sabah 4'te balon'a binebilmek için kalktık. Hava karanlıkçaydı ve yükseklere tırmandıkça ısı da düşüyordu. Güneş çok yavaş olarak belirmeye başlayınca o güzelim kırmızı ve mavi renkler belirmeye başladı gökyüzünde. Renkli balonlar, renk cümbüşü içinde bulutlar ve Kapadokya'nın muhteşem doğal güzellikleri hemen önünüzde sanki bizler için bir harmoni içinde dans ediyordu. Bu kareyi yakalayabildiğim için gerçekten çok mutluyum.







Apple’ın CEO’su Tim Cook da kendi Twitter adresinden Jennifer Tuffen'ın fotoğrafını paylaştı...





1- Petra Bedevisi / Ürdün



Ürdün yolculuğumuzdaki Petra’da çok keyifli anlar yaşadık. Nebatiler’e başkentlik yapmış bu şehirde şaşırtıcı derece güzel kayalar ve içine oyulmuş anıtlardan başka diğer çarpıcı şey bedevilerdi. İlginç yüz hatları, rengarenk giysiler ve gözlerdeki sürmeler. Resimdeki adam mutlu bir fotoğraf için bize poz verdi. Özellikle iPhone X’in ‘Portre Modu’ bunu mükemmel yakaladı.









2- Petra, El Hazne / Ürdün

Petra’daki El Hazne neredeyse 40 metre yükseklikte. Bu ihtişamı ilk gördüğümüzde deyim yerindeyse aşık olduk. İkinci gün bir daha ziyaret etmek istedik ama başka bir açıdan, bir kaç saatlik engebeli bir yolculuktan sonra onu yüksekten gören yere geldik ve iPhone’umuzla bu anı ölümsüzleştirip arkadaşlarımızla paylaşmak üzere Instagram’a yükledik. Resimlerimizi çoğunlukla Adobe Lightroom isimli uygulamayla editliyoruz, ayrıca son düzeltmeler için kendi uygulamalarımız olan DeluxeFX ve Izkiz Cam isimli uygulamalardan da faydalanıyoruz.







3- Kapadokya jakuzi keyfi



Kapadokya gibi güzel bir yerde tekrardan bir gündoğumu resmi… Otelimiz Taşkonaklar ve sıcak jakuzimizde kahvaltıyla birlikte gökyüzündeki balonların ve güneşin bin bir çeşit renklerle bize sunduğu şölen harikaydı.









4- Dubai’deki yükseklerden…



Dubai’nin rengârenk ışıklı yüksek binalarına yukarılardan bakmak çok keyifli anlarımızdan bir tanesi… Shangri-la isimli otelin 42. katından bu fotoğrafı çektik.









5- Burç Halife

Dubai’deki Burç Halife isimli gökdelen dünyanın en uzun binası… Öyle ki, Paris’in üç katı, Empire State binasının ise nerdeyse iki katı uzunlukta… 95 kilometre uzaktan bile bu binayı görebilmek mümkün. Bu fotoğrafı çekerken binanın yanındaki havuzun oradaydık ve bu bina o kadar yüksekti ki, balıkgözü dediğimiz merceklerden gerekiyordu tamamını fotoğraflayabilmek için…







6- Dubai’nin çiçek bahçesinde dans

48 milyondan fazla çiçeğiyle Dubai’nin Miracle Garden’ı sadece dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri değil aynı zamanda en renkli bahçelerinden. Kendimizi Alice Harikalar Diyarında gibi hissettik.

7- Londra’da mor salkım

Londra’nın orta bölgelerinde yer alan bu küçük kafede arkadaşlarımızla buluştuk. Başarılı bir fotoğraf çekebilmek için sürekli ağır ve büyük makinelerle dolaşamazsınız. Yağmurlu ve kasvetli bir günde bile harikalar yaratan iPhone’umuz ve Adobe Lightroom isimli uygulama ile karanlık noktaları kolayca aydınlattık ve ferahlatıcı bir resim elde ettik.









8- Londra’da bir şekerci

Bu kafe sanırım dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kafelerden biri. Londra’yı ziyaret eden Instagram fenomenleri mutlaka gelip fotoğraf çekiyor. Bu şirin, pembe renkli, rengarenk çiçekleri olan yerde kim fotoğraf çekmek istemez ki?







9- Burj Al Arabi Talise SPA









10- Dubai Çölü









11- Kapadokya, Göreme









12- Kusadasi







13- Kalem Adası, Dikili - İzmir









14-.Kapadokya, Göreme







Fotoğraflar: Jennifer Tuffen, Ümit Yörük