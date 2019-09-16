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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Antik kentteki Sütunlu Cadde gün yüzüne çıkıyor
Seyahat
DHA
16.09.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Antik kentteki Sütunlu Cadde gün yüzüne çıkıyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Nysa Antik Kenti'nde, 2013 yılında keşfedilen Sütunlu Cadde'nin ortaya çıkarılması için bu yıl da kazı çalışmalarına devam ediliyor.

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Anadolu'nun arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, Nysa Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarına da destek vermeye başladı. Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 1990 yılından bu yana yürütülen Nysa'daki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam ediyor.

Antik kentteki Sütunlu Cadde gün yüzüne çıkıyor

Bu yılki çalışmalarda da 2019 yılında keşfedilen antik kentin ana caddesi olan Sütunlu Cadde'nin, doğu kesiminin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Belgeleme, koruma, onarım, envanter oluşturulması çalışmalarının ardından caddenin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.

Antik kentteki Sütunlu Cadde gün yüzüne çıkıyor

Kazı çalışmalarına başkanlık yapan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, "Nysa Antik Kenti, vadi üzerine kurulmuş. Strabon'un (Yunan tarihçi ve filozof) deyişiyle çift yakalı kent doğu ve batı yaka üzerinde oluşuyor. Ortadaki köprü ise iki yakayı birbirine bağlamaktadır. Roma mimarisi döneminin bir harikasıdır. Bu köprü üzerinden kentin ana caddesi olan Sütunlu Cadde’ye ulaşılıyor. Bu caddeyi, 2013 yılındaki kazı çalışmalarıyla keşfetmiştik. O zamanlardan bugüne kadar bu cadde üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Caddenin genişliği 9.5 metre ve kentin en geniş caddesidir. Çalışmalarımız ekim ayında son bulacak. Gelecek sezon devam edecek" dedi.

Antik kentteki Sütunlu Cadde gün yüzüne çıkıyor

ANTİK KENT HAKKINDA

Antik Karia Bölgesi'nin eğitim ve kültür kenti olan ve geçmişi M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan Nysa Antik Kenti, Büyük Menderes Nehri'nin kuzeyinde, nehrin oluşturduğu bereketli havzada, Aydın Dağları'nın güney eteğinde korunaklı bir yamaçta yer alıyor. Önemli bir eğitim ve kültür kenti olduğu aktarılan Nysa'da eğitim amaçlı kullanılan Gymnasium ile Anadolu'nun iyi korunan örneklerinden biri olan kütüphane dikkat çeken yapılar arasında bulunuyor.

Antik kentteki Sütunlu Cadde gün yüzüne çıkıyor

Kentin topografyaya uyumlu bir şekilde sel sularının açtığı vadiye inşa edilmiş yapıları, tiyatrosu, stadion’u, tüneli ve 3 köprüsü Roma mimari ve mühendisliğinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Antik kentte açığa çıkarılan yapıların çoğunluğu, Roma ve Geç Roma- Bizans Dönemi'ne ait. Batı yakadaki gymnasium, tiyatro ve stadion ile doğu yakadaki agora ve gerontikon’un (Yaşlılar Meclisi) ise Geç Hellenistik- Erken Roma Dönemi orijinli yapılar olduğu tahmin ediliyor.

Antik kentteki Sütunlu Cadde gün yüzüne çıkıyor

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