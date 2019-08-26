Antik dÃ¶nemin izlerini taÅŸÄ±yan 'Abora-IV' Ä°stanbul'da

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Antik dönemin izlerini taÅŸÄ±yan 'Abora-IV' Ä°stanbul'da
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
26.08.2019 - 11:35, Son GÃ¼ncelleme:

Antik dönemin izlerini taÅŸÄ±yan 'Abora-IV' Ä°stanbul'da

Alman Arkeolog Dr. GÃ¶rlitz tarafÄ±ndan tasarlanan ve antik dÃ¶nemin gemicilik teknikleriyle inÅŸa edilen "Abora-IV", Ä°stanbul'a geldi.

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Alman Arkeolog Dr. Dominique GÃ¶rlitz tarafÄ±ndan 1993'te NÃ¼bye Ã‡Ã¶lÃ¼'ndeki kazÄ±larda rastladÄ±ÄŸÄ± antik dÃ¶neme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve kamÄ±ÅŸtan yapÄ±lan antik gemi replikasÄ± "Abora-IV", Rumeli Feneri LimanÄ±'na demirledi. "BarÄ±ÅŸ ve UluslararasÄ± AnlayÄ±ÅŸ Ä°Ã§in Yelken AÃ§mak" sloganÄ±yla yol alan gemi, gerekli bakÄ±m ve izinlerin alÄ±nmasÄ±n ardÄ±ndan KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n rehberliÄŸinde KalamÄ±ÅŸ LimanÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek.

Antik dÃ¶nemin izlerini taÅŸÄ±yan Abora-IV Ä°stanbulda

Bulgaristan'Ä±n Varna LimanÄ±'ndan denize indirilen geminin, Ä°stanbul BoÄŸazÄ± ve Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§erek TÃ¼rk ve Yunan adalarÄ±nÄ± ziyaret edip son duraÄŸÄ± olan MÄ±sÄ±r'Ä±n Ä°skenderiye LimanÄ±'na ulaÅŸmasÄ± hedefleniyor.16 AÄŸustos'ta GÃ¶rlitz ve arkadaÅŸlarÄ±nca suya indirilen 14 metrelik gemi Almanya, Bolivya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya ve ABD'den yolculuÄŸa katÄ±lan 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebattan oluÅŸuyor. "Abora-IV" ile yolculuk, asÄ±rlar Ã¶nce MÄ±sÄ±r'dan yola Ã§Ä±kan kamÄ±ÅŸ gemilerin Karadeniz'i geÃ§erek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± ve dÃ¶nemin teknik geliÅŸmiÅŸlik seviyesinin bunun iÃ§in yeterli olduÄŸunu kanÄ±tlamayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

Antik dÃ¶nemin izlerini taÅŸÄ±yan Abora-IV Ä°stanbulda

"Sword sailing" adÄ± verilen denizcilik yÃ¶ntemiyle MÄ±sÄ±r'a doÄŸru aÃ§Ä±lan gemi, gÃ¼zergahÄ± boyunca birÃ§ok kÃ¼ltÃ¼rel etkinliÄŸe de ev sahipliÄŸi yapacak. Ana gÃ¼vertede inÅŸa edilen kulÃ¼bede mÃ¼rettebatÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± geminin yapÄ±mÄ±nda 12 ton totora kamÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±ldÄ±. YapÄ±mda kullanÄ±lan kamÄ±ÅŸlar ise Bolivya'daki Titicaca GÃ¶lÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda hasat edilerek, rulolar halinde taÅŸÄ±ndÄ±.

Antik dÃ¶nemin izlerini taÅŸÄ±yan Abora-IV Ä°stanbulda

"Modern toplumun tÃ¼m teknik zenginliÄŸi antik dÃ¶nemin mirasÄ±"

Arkeolog GÃ¶rlitz, geminin yapÄ±lÄ±ÅŸ amacÄ± ve tarihi misyonuyla ilgili, AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu. "Abora IV" gemisinin sadece denizcilik alanÄ±ndaki tekniklerin bir toplamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¶rlitz, 'Modern topluma ÅŸunu sÃ¶ylememiz gerekiyor. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tekniklerin kaynaÄŸÄ± antik dÃ¶nemde keÅŸfedilmiÅŸ ve tÃ¼m alanlarda kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Modern toplumun tÃ¼m teknik zenginliÄŸi antik dÃ¶nemin mirasÄ±. Biz yolculuÄŸumuzda o dÃ¶nemki resimlerden esinlenerek tasarladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gemiyle bunu kanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°nsanlar bu gemilerle Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz hattÄ± boyunca ticaret yapmÄ±ÅŸlar ve aÃ§Ä±k denizlerde seyahat etmiÅŸler. Bunu 4 bin yÄ±ldan fazla bir zaman Ã¶nce yapmÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼leyici. Ben bu gemiyle insanlarÄ± hem tarihe yolculuÄŸa hem de Ã¶z eleÅŸtiriye davet ediyorum." dedi.

GÃ¶rlitz, TÃ¼rkiye coÄŸrafyasÄ±nÄ±n, insanlÄ±ÄŸÄ±n tarihsel birikimi aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece Ã¶nemli ve bÃ¼yÃ¼k bir mirasa sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi. TÃ¼rkiye'nin antik dÃ¶nemden itibaren Ã§ok Ã¶nemli geliÅŸmelerin merkezi olduÄŸunu ifade eden GÃ¶rlitz, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bu coÄŸrafya ticaret yollarÄ± Ã¼zerinde ve medeniyetlerin kesiÅŸim noktasÄ± olarak her zaman Ã¶nemliydi. TÃ¼rkiye aslÄ±nda o dÃ¶nem her ÅŸeyin merkeziydi. Kuzey ve gÃ¼neyin kesiÅŸim noktasÄ± da yine bu coÄŸrafyaydÄ±. Bu sebeple Ä°stanbul ve Ã‡anakkale tarihi aÃ§Ä±dan olduÄŸu gibi bizim rotamÄ±zda da kritik bir Ã¶neme sahip ve TÃ¼rkiye bu Ã¶nemi her zaman koruyacak. GÃ¶beklitepe de bu coÄŸrafyada yaÅŸanan medeniyetin ne kadar eski olduÄŸunu, MÄ±sÄ±r'dan bile Ã§ok daha eski zamanlara dayanan teknik geliÅŸmelerin merkezi olduÄŸunun bir kanÄ±tÄ±."

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Antik dÃ¶nemin izlerini taÅŸÄ±yan Abora-IV Ä°stanbulda

GÃ¶rlitz, geminin dÃ¼nyadaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne de katkÄ± saÄŸlayabilecek bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± sunduÄŸunu belirterek, " Biz insanlara sadece bir gezegen Ã¼zerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve sorunlarÄ± Ã§ok kolay bir ÅŸekilde halledebileceÄŸimiz mesajÄ±nÄ± iletmek istiyoruz. Tarihi birikimler bize insanlarÄ±n ortak bir ÅŸekilde sorunsuz yaÅŸayabileceÄŸini ve insan olmak kimliÄŸimizin daha Ã¼stÃ¼n olduÄŸunu gÃ¶steriyor. HatalarÄ±mÄ±zdan ziyade ortak noktalarÄ±mÄ±za odaklanmalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.

Ã‡anakkale Ãœniversitesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Prof. Dr RÃ¼stem Aslan'Ä±n da yolculukta kendilerine bir sÃ¼reliÄŸine eÅŸlik edeceÄŸini sÃ¶yleyen GÃ¶rlitz, "Onu tanÄ±maktan dolayÄ± Ã§ok mutluyum. Bize her konuda yardÄ±mcÄ± oldu. Onun sayesinde Ã‡anakkale'de kalacaÄŸÄ±z ve Troya'yÄ± da yakÄ±ndan keÅŸfetme fÄ±rsatÄ± bulacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

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