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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi
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Seyahat
Hürriyet Haber
20.02.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi

Antarktika çok yakın bir tarihte keşfedildiği için belki de yeryüzünde insanların hakkında en az bilgi sahibi olduğu yerdir. Antarktika’da bulunan McMurdo Kuru Vadileri ise Antarktika’yı daha da ilginç yapıyor. Çünkü her tarafı buz olan Antarktika’da McMurdo Kuru Vadileri’nde hiç kar yok. Öyle ki son yağmur 2 milyon yıl önce yağdı. McMurdo Kuru Vadileri, Dünya’nın Mars’ı olarak adlandırılıyor…

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Antarktika, Güney Yarımküre’nin en güneyinde bulunan ve içinde ülke bulunmayan, dünyanın en kurak tek kıtası. Buz kalınlığının neredeyse 5 kilometre olduğu, yeryüzünün en soğuk kıtası Antarktika’da bulunan bir tek vadiye hiç bir zaman kar yağmıyor. Antarktika, Victoria Topraklarında yer alan ve hiç kar tutmayan bu ilginç vadinin adı Kuru Vadi (Dry Valley).

Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi

Son yağmurun bile 2 milyon yıl önce yağdığı McMurdo Kuru Vadileri içinde yer alan bu ilginç vadi yaşam şartları bakımından, Dünya’nın Mars’ı olarak da adlandırılıyor. McMurdo boğazının batısında kalan Kuru Vadi dünyanın en kuru ve en kurak bölümü. Sanki Dünya’ya ait değilmiş gibi gözüken uçsuz bucaksız bu kum çölünde hiç bir hayvan barınamıyor.

Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi

Çevrede sadece rüzgarın etkisiyle çanak şeklini almış ilginç kayalar, kum ve artık sadece iskeletleri kalmış ölü fok balıkları bulunuyor. Bölgenin kuruluğu aynı zamanda orada ölen hayvanların mumyalanmış gibi çürümeden kalmasını sağlıyor. Böylece geçmiş zamanlardaki fosiller hakkında bilim insanları daha iyi bilgilere sahip oluyor ve incelemeler gerçekleştiriyor.

Dünyanın en soğuk yerleri
Dünyanın en soğuk yerleri

Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi

Saatteki hızı 300 kilometreyi bulan Katabatik Rüzgarı bu bölgede oldukça etkili. Bölgedeki volkanik gaz delikleri de bir hayli ilginç. Vadinin hiç kar tutmamasının nedeni ise sert esen Katabatik Rüzgarları. Bu rüzgarlar nedeni ile vadiye hiç kar düşmüyor ve burası dünyanın en kuru yeri olarak adlandırılıyor.

Antarktika’da adeta boyut atladım buzulların arasında hıçkırarak ağladım
Antarktika’da adeta boyut atladım buzulların arasında hıçkırarak ağladım

Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi

Kuru Vadiyi biraz daha gizemli yapan bir başka şey ise, hiç bir zaman yağmur ve kar düşmeyen bu ıssız çölün üstünde oluşmuş bir göl. Bilim insanları gölün kaynağının yerin altında olduğu tahmin ediyor ve burada başka bir canlının yaşayıp yaşamadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda bulunan tek yaşam belirtisi ise çevreye göre daha nemli olan bazı kayalarda rastlanan, besin üretirken ışıktan enerji alan bakterilerin yaşaması.

Antarktika denizlerinde beş gün
Antarktika denizlerinde beş gün

Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi

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