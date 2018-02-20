Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi
Antarktika çok yakın bir tarihte keşfedildiği için belki de yeryüzünde insanların hakkında en az bilgi sahibi olduğu yerdir. Antarktika’da bulunan McMurdo Kuru Vadileri ise Antarktika’yı daha da ilginç yapıyor. Çünkü her tarafı buz olan Antarktika’da McMurdo Kuru Vadileri’nde hiç kar yok. Öyle ki son yağmur 2 milyon yıl önce yağdı. McMurdo Kuru Vadileri, Dünya’nın Mars’ı olarak adlandırılıyor…
Antarktika, Güney Yarımküre’nin en güneyinde bulunan ve içinde ülke bulunmayan, dünyanın en kurak tek kıtası. Buz kalınlığının neredeyse 5 kilometre olduğu, yeryüzünün en soğuk kıtası Antarktika’da bulunan bir tek vadiye hiç bir zaman kar yağmıyor. Antarktika, Victoria Topraklarında yer alan ve hiç kar tutmayan bu ilginç vadinin adı Kuru Vadi (Dry Valley).
Son yağmurun bile 2 milyon yıl önce yağdığı McMurdo Kuru Vadileri içinde yer alan bu ilginç vadi yaşam şartları bakımından, Dünya’nın Mars’ı olarak da adlandırılıyor. McMurdo boğazının batısında kalan Kuru Vadi dünyanın en kuru ve en kurak bölümü. Sanki Dünya’ya ait değilmiş gibi gözüken uçsuz bucaksız bu kum çölünde hiç bir hayvan barınamıyor.
Çevrede sadece rüzgarın etkisiyle çanak şeklini almış ilginç kayalar, kum ve artık sadece iskeletleri kalmış ölü fok balıkları bulunuyor. Bölgenin kuruluğu aynı zamanda orada ölen hayvanların mumyalanmış gibi çürümeden kalmasını sağlıyor. Böylece geçmiş zamanlardaki fosiller hakkında bilim insanları daha iyi bilgilere sahip oluyor ve incelemeler gerçekleştiriyor.
Saatteki hızı 300 kilometreyi bulan Katabatik Rüzgarı bu bölgede oldukça etkili. Bölgedeki volkanik gaz delikleri de bir hayli ilginç. Vadinin hiç kar tutmamasının nedeni ise sert esen Katabatik Rüzgarları. Bu rüzgarlar nedeni ile vadiye hiç kar düşmüyor ve burası dünyanın en kuru yeri olarak adlandırılıyor.
Kuru Vadiyi biraz daha gizemli yapan bir başka şey ise, hiç bir zaman yağmur ve kar düşmeyen bu ıssız çölün üstünde oluşmuş bir göl. Bilim insanları gölün kaynağının yerin altında olduğu tahmin ediyor ve burada başka bir canlının yaşayıp yaşamadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda bulunan tek yaşam belirtisi ise çevreye göre daha nemli olan bazı kayalarda rastlanan, besin üretirken ışıktan enerji alan bakterilerin yaşaması.
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