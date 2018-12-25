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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Antalya'ya soğuk işlemedi
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: DHA
25.12.2018 - 14:07, Son Güncelleme:

Antalya'ya soğuk işlemedi

Doğuda kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken Antalya, yazdan kalma günler yaşıyor. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girip, balık tutarak çıkardı.

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Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken turizm kenti Antalya’da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren yağmurlu havanın ardından yüzünü gösteren güneş nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı. Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken bazıları ise kumsala oturup güneşlenmenin keyfini sürdü. Sahile paralel konumda bulunan Sahil Antalya Yaşam Parkı ise yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

Antalyaya soğuk işlemedi

Meteoroloji dördüncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 40’larda olduğu kentte denize girenlerin olduğu da görüldü. Rusya’dan üç yıl önce gelerek Antalya’ya yerleşen Aleksandr Smirnov (69), yaz- kış Antalya’da denize girdiğini ve havanın gayet sıcak olduğunu söyledi. Denizin çok sıcak olduğunu belirten Smirnov, her gün en az bir kilometre kulaç attığını ifade etti.

Antalyaya soğuk işlemedi

Fethiye’den Antalya’ya tatil için gelen Ali Er ise sahilde balık tutarak sıcak havanın keyfini sürdü. Doğuda karlı havanın etkisini sürdürdüğünü hatırlatan Er, “Doğu ve Güneydoğu’da insanlar karla mücadele ederken Antalya’da denize giriliyor. Birkaç gündür yağmurluydu ama şimdi çok güzel bir hava var. Yaz kış gelirim” dedi. Sıcak havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Antalyaya soğuk işlemedi

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