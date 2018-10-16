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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Antalya'nın turizm gelirinin 5'te biri 'deniz'den
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.10.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Antalya'nın turizm gelirinin 5'te biri 'deniz'den

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Cüneyt Koşu, Antalya'nın yıllık turizm gelirinin yaklaşık yüzde 20'sinin deniz turizminden kazanıldığını söyledi.

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Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Cüneyt Koşu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin turizm gelirlerinin önemli bir kısmının deniz turizminden sağlandığını bildirdi.

Antalyanın turizm gelirinin 5te biri denizden

Dalış turizminin de deniz turizmi sektörünün vazgeçilmez unsurlarından olduğuna işaret eden Koşu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dalış turizminde Antalya olarak öncülük yapan bir iliz. Yaklaşık 70'in üzerinde sualtı sporları işletmesiyle Antalya'ya gelen yerli ve yabancı konuklarımıza su altının güzelliklerini gösterme imkanı buluyoruz. Şunu da unutmamak lazım, Antalya gelen turist sayısı açısından 14 milyonları bulan sayılarla çok sevindirici turist sayılarına ulaşmış bulunuyor. Buna bağlı olarak turizmde katma değerin de önemi her geçen gün ortaya çıkıyor. Unutulmamalıdır ki bir dalış için ödenen para neredeyse bir gece konaklama için ödenen parayla hemen hemen aynı"

Antalyanın turizm gelirinin 5te biri denizden




"ANTALYA DALIŞ TURİZMİNDE ÇOK BÜYÜK BİR ALTYAPIYA SAHİP"

Almanya'da her yıl yaklaşık 4 milyon insanın tatilini sadece dalış odaklı yaptığını vurgulayan Koşu, dünyanın üst düzey gelir grubuna ait ülkelerde de durumun böyle olduğunu ifade etti.

Koşu, dalış için en çok Maldivler, Pasifik, Meksika, İspanya sahilleri, Mısır gibi yerlerin tercih edildiğine işaret ederek, "Ülkemiz ve özellikle Antalya dalış turizminde çok büyük bir alt yapıya sahip. Öncelikle biz Antalya, turizm destinasyonuyuz. Ulaşım, konaklama ve turizm alt yapımız üst seviyede. Ayrıca dalış içinde, Antalya çok yakın geçmişi ile deniz ulaşım kanallarından bir tanesi. Batıklarımız var. Bunlar hikayesi olan batıklar. Bu batıkların yanı sıra çok güzel mağaralarımız var, çok özel fauna ve floramız var. Antalya sualtı değerleri ile görülmeye değer bir sualtı cennetidir" açıklamasında bulundu.

Antalyanın turizm gelirinin 5te biri denizden




"YÜZDE 20'Sİ DENİZ TURİZMİNDEN KAZANILIYOR"

Turizm sektörünün olmazsa olmaz unsurlarından birinin deniz turizmi olduğunu belirten Koşu, "Antalya’nın yıllık turizm gelirinin yaklaşık yüzde 20'si deniz turizminden kazanılıyor. Marinalar, kruvaziyer turizm, su sporları, dalış turizmi, mavi yolculuk, yatlar, günü birlik tur tekneleri. Bunlar tahmin edilenin çok üzerinde katma değer kazandırıyor" dedi.

Antalyanın turizm gelirinin 5te biri denizden

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