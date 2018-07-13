Antalyaâ€™nÄ±n halÄ± tarlalarÄ±
Antalya'nÄ±n DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esinde renklerinin pastelleÅŸmesi iÃ§in tarlalara serilen yÃ¼zlerce halÄ±, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n yakÄ±cÄ± etkisiyle bambaÅŸka bir renk alÄ±yor.
HalÄ±larla Ã¶rtÃ¼lÃ¼ onlarca dekarlÄ±k alan, renkli ve farklÄ± motiflerle gÃ¶rsel bir ÅŸÃ¶len sunuyor.
Antalyaâ€™nÄ±n â€˜kuzey yÄ±ldÄ±zÄ±â€™ olarak anÄ±lan DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esi, Temmuz ayÄ±nÄ±n gelmesiyle halÄ± tarlasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.
Nem oranÄ±nÄ±n kent merkezine gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼k, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n daha yakÄ±cÄ± olmasÄ± nedeniyle halÄ±lar, renklerinin pastelleÅŸmesi iÃ§in tarlalara seriliyor.
YÃ¼zlerce el ve makine dokumasÄ± halÄ± ile kilim, Ã¶nce steril havuzlarda yÄ±kanÄ±yor.
Temizlenen halÄ± ve kilimler, onlarca dekarlÄ±k alanda 1 aydan 3 aya kadar bekletiliyor.
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HalÄ±lar daha sonra TÃ¼rkiyeâ€™nin yanÄ± sÄ±ra Avrupa ve Ä°ran, Afganistanâ€™a ihraÃ§ ediliyor.
Birbirinden Ã¶zel motiflerde sÃ¼slenmiÅŸ halÄ±lar, pastelleÅŸen yeni renkleriyle gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±yor.
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