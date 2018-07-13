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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

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Antalyaâ€™nÄ±n halÄ± tarlalarÄ±
Seyahat
Hürriyet Haber
13.07.2018 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

Antalyaâ€™nÄ±n halÄ± tarlalarÄ±

Antalya'nÄ±n DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esinde renklerinin pastelleÅŸmesi iÃ§in tarlalara serilen yÃ¼zlerce halÄ±, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n yakÄ±cÄ± etkisiyle bambaÅŸka bir renk alÄ±yor.

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HalÄ±larla Ã¶rtÃ¼lÃ¼ onlarca dekarlÄ±k alan, renkli ve farklÄ± motiflerle gÃ¶rsel bir ÅŸÃ¶len sunuyor.

Antalyaâ€™nÄ±n halÄ± tarlalarÄ±

Antalyaâ€™nÄ±n â€˜kuzey yÄ±ldÄ±zÄ±â€™ olarak anÄ±lan DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esi, Temmuz ayÄ±nÄ±n gelmesiyle halÄ± tarlasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Antalyaâ€™nÄ±n halÄ± tarlalarÄ±

Nem oranÄ±nÄ±n kent merkezine gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼k, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n daha yakÄ±cÄ± olmasÄ± nedeniyle halÄ±lar, renklerinin pastelleÅŸmesi iÃ§in tarlalara seriliyor.

Antalyaâ€™nÄ±n halÄ± tarlalarÄ±

YÃ¼zlerce el ve makine dokumasÄ± halÄ± ile kilim, Ã¶nce steril havuzlarda yÄ±kanÄ±yor.

Antalyaâ€™nÄ±n halÄ± tarlalarÄ±

Temizlenen halÄ± ve kilimler, onlarca dekarlÄ±k alanda 1 aydan 3 aya kadar bekletiliyor.

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Antalyaâ€™nÄ±n halÄ± tarlalarÄ±

HalÄ±lar daha sonra TÃ¼rkiyeâ€™nin yanÄ± sÄ±ra Avrupa ve Ä°ran, Afganistanâ€™a ihraÃ§ ediliyor.

Antalyaâ€™nÄ±n halÄ± tarlalarÄ±

Birbirinden Ã¶zel motiflerde sÃ¼slenmiÅŸ halÄ±lar, pastelleÅŸen yeni renkleriyle gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±yor.

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