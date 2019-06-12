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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Antalya'nın gizli güzelliği: Uçansu Şelalesi
Seyahat
Anadolu Ajansı
12.06.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Antalya'nın gizli güzelliği: Uçansu Şelalesi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında bulunan Uçansu Şelalesi, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan, bulunduğu bölgenin hava sıcaklığı 15 dereceyi geçmeyen Uçansu Şelalesi, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin adresi. Torosların zirvesinden doğan, Akdağ ve Geyik dağlarından gelen kar sularıyla beslenen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Uçansu Şelalesi, oluşturduğu manzara ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Antalyanın gizli güzelliği: Uçansu Şelalesi


Birkaç koldan dökülerek Alara Çayı'na hayat veren ve "Ormanın içindeki saklı cennet" olarak bilinen şelale, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen günü birlik ziyaretçilerden ilgi görüyor. Yaz mevsiminde hava sıcaklığı en yüksek 15 dereceye ulaşan, bu özelliğiyle yayla havasına sahip şelalenin suyu, Manavgat ilçesinden Akdeniz'e ulaşıyor.

Antalyanın gizli güzelliği: Uçansu Şelalesi



"Toroslar'da saklı bir hazine"
Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, şelalenin turistlerin vazgeçilmezi Alara Çayı'nın çıkış noktası olduğunu söyledi. Kar sularıyla beslenen şelalenin "saklı bir hazine" olduğunu belirten Özeren, şöyle konuştu: "Güzelliği ve buz gibi suyuyla dikkat çeken şelale herkesin görmesi gereken bir güzellik. Alternatif turizm için ideal bir bölge. Uçansu Şelalesi hem yurt dışından hem de yurt içinden binlerce turisti ağırlamaktadır. Ancak turistlerin konaklayacak ya da yemek yiyecek mekanları maalesef yok. Önümüzdeki günlerde ilçemizin turizm pastasından daha fazla hisse alabilmesi için konaklama, yemek ve yöresel ürünlerin pazarlanması yönünde çalışmalar yapacağız."

Antalyanın gizli güzelliği: Uçansu Şelalesi


 

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