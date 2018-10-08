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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Antalya'nın Düğmeli evleri, turistlerin yeni gözdesi
Seyahat
İHA
08.10.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Antalya'nın Düğmeli evleri, turistlerin yeni gözdesi

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde bulunan Düğmeli Evler turistlerin gözdesi oldu.

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İbradı Ormana'da alternatif turizm işletmeciliği yapan bir işletmeci geçtiğimiz yıla göre yerli ve yabancı turist sayısında yüzde yüz artış olduğunu ve geçen yıl 25 bin turist ağırlarken bu yıl ise bugüne kadar 40 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Antalyanın Düğmeli evleri, turistlerin yeni gözdesi

Ormana'da 5 yıl önce alternatif turizmi başlattıklarını ve alternatif turizm üzerinde uzmanlaşmış bir aile olduklarını söyleyen işletme sahibi, “Nitekim burası turizme açılsın ve gelişsin diye yaptığımız bir projeydi. Geçen yıl günübirlik ve konaklamalı 25 bin turist ağırladık. Bu ay içerisinde ise 40 bini geçtik. Turist sayısını ikiye katladık. 2014 yılından bu yana bu bölgede faaliyette bulunuyoruz. Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda ülkelerinden yabancı misafirlerimiz geliyor. Yabancı misafir ağırladığımız gibi yerli turlarımız da mevcut.

Antalyanın Düğmeli evleri, turistlerin yeni gözdesi

İstanbul, Antalya ve Alanya'dan çok ciddi misafir ağırlıyoruz. Her geçen yıl yerli ve yabancı misafir sayımızı arttırıyoruz. Yerli misafirlere ise Düğmeli Evler’i ve kültürümüzü tek tek anlatıyoruz. Ormana ve Akseki bölgesinde bulunan müzelerimizi gezdiriyoruz” dedi.

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