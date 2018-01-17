 Antalya’da ‘Yünden Masallar’ sergisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat Antalya’da ‘Yünden Masallar’ sergisi
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Sıradaki Haber: Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

Seyahat
DHA
17.01.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Antalya’da ‘Yünden Masallar’ sergisi

Antalya'da bir AVM, 'Yünden Masallar' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergiyi ilginç kılan, yünün daha önce hiç görmediğiniz alanlarda kullanılıyor oluşu. Birçok farklı objelerin yünden motiflerle kaplandığı sergi ilginç görüntülere ev sahipliği yapıyor. İşte detaylar…
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Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Derya Tecimer kreatörlüğünde 30 öğrencinin desteğiyle oluşturulan uygulamanın ilk sergisi açıldı.

 Antalya’da ‘Yünden Masallar’ sergisi

Serginin konseptini oluşturan SPR Prodüksiyon kurucusu Yasemin Akar, yünle farklı eşyaları giydirme sanatının, 2004 yılında Hollanda’da ortaya çıkan ‘Yün Bombası: Yarn bombing’ denilen sokak sanatıyla ortaya çıktığını belirtti.

 Antalya’da ‘Yünden Masallar’ sergisi

‘Yarn bombing’ yerine ‘Yünden Masallar’ adının belirlendiğini anlatan Akar, “Yarn bombing tüm objelerin yünden motiflerle kaplandığı, grafiti sanatının bir türü olarak biliniyor. Ağaçlar, direkler, banklar, koltuklar, bisikletler, arabalar, kısacası evdeki ve sokaktaki birçok şey yün motiflerle kaplanıyor.

Zirvede kar, sahilde deniz keyfi Türkiyede ilginç manzara...
Zirvede kar, sahilde deniz keyfi! Türkiye'de ilginç manzara...

Biz de burada bir otomobili, bisikleti, koltuk ve sandalyeleri yünle kapladık. AVM’nin dışında ise palmiye ağaçlarına yün motifler giydirdik. Görenler ilgiyle izliyor. Özellikle yünle uğraşan kadınlar uzun uzun örgüleri inceliyor” dedi.

Antalya’da ‘Yünden Masallar’ sergisi

Akar, 16 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında görülebilecek etkinliğin, daha sonra İstanbul'a taşınacağını kaydetti.

Bu evde her şey ters dönmüş halde Üstelik Türkiyede...
Bu evde her şey ters dönmüş halde! Üstelik Türkiye'de...

Anadolu yakası ve Avrupa yakası olmak üzere iki farklı sergi alanı hazırlanacağını anlatan Akar, "Amacımız her biri el emeği olarak tasarlanan motiflerin birleşmesi ve renklerin uyumlu birlikteliğiyle adeta görsel bir sanata dönüşen bu sergiyi Antalyalılara gösterebilmek" diye konuştu.

 

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