Antalya'da turizmde ruble dönemi
Ocak-ekim döneminde gelen 5 milyon 414 bin 602 Rus turistle geçen yılın toplam rakamının 10 ayda aşıldığı Antalya'da, Rus ziyaretçiler Kum Heykel Müzesi'ni kendi para birimleriyle gezebilecek.
Antalya'da, Rus ziyaretçilere Kum Heykel Müzesi'ni kendi para birimleriyle gezme imkanı sağlandı. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Direktörü Cem Karaca, etkinliğin bu yıl 14'üncüsünü "Deniz Efsaneleri" temasıyla düzenlediklerini söyledi.
İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini anlatan Karaca, 15 heykeltıraş tarafından 10 bin ton kum kullanılarak 3 haftalık performansla ortaya konulan 200'e yakın eseri, ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını belirtti. Kum heykel açısından güzel bir yaz sezonu geçtiğini anlatan Karaca, geride kalan yıllara oranla rekor seviyeden başlayan ziyaretçi sayılarının ivme kazanarak sezon boyu sürdüğünü söyledi.
"Turizmde ruble dönemine geçiş yaptık"
Antalya'nın çok sayıda Rus turisti ağırladığına dikkat çeken Karaca, ruble kullanımının yaygınlaşmasıyla Rusların otellerden çıkması ve ziyaret ettikleri bölgelerdeki kültürel, sanatsal, doğal ve tarihi değerleri görmesinin kolaylaşabileceğini anlattı.
Karaca, müzede de ruble dönemine geçiş yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kapı girişlerimizde Rus ziyaretçilerimiz kendi para birimleriyle ödeme yapabilecek. Rubleyle ödeme almaya başladığımız günden itibaren ziyaretçilerden de olumlu dönüşler aldık. Bu durumun hem ziyaretçilerimizi memnun edeceğini hem ziyaretçi sayısına yansıyacağını hem de diğer turistik işletmelere örnek teşkil edeceğini tahmin ediyoruz. Böyle bir karar alan işletme olarak, bizler de turizmin rubleye kapısını Kum Heykel Müzesi ile açmasının gururunu yaşarız."
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