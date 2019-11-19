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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Antalya'da turizmde ruble dönemi
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
19.11.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Antalya'da turizmde ruble dönemi

Ocak-ekim döneminde gelen 5 milyon 414 bin 602 Rus turistle geçen yılın toplam rakamının 10 ayda aşıldığı Antalya'da, Rus ziyaretçiler Kum Heykel Müzesi'ni kendi para birimleriyle gezebilecek.

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Antalya'da, Rus ziyaretçilere Kum Heykel Müzesi'ni kendi para birimleriyle gezme imkanı sağlandı. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Direktörü Cem Karaca, etkinliğin bu yıl 14'üncüsünü "Deniz Efsaneleri" temasıyla düzenlediklerini söyledi.

Antalyada turizmde ruble dönemi


 İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini anlatan Karaca, 15 heykeltıraş tarafından 10 bin ton kum kullanılarak 3 haftalık performansla ortaya konulan 200'e yakın eseri, ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını belirtti. Kum heykel açısından güzel bir yaz sezonu geçtiğini anlatan Karaca, geride kalan yıllara oranla rekor seviyeden başlayan ziyaretçi sayılarının ivme kazanarak sezon boyu sürdüğünü söyledi.

Antalyada turizmde ruble dönemi



"Turizmde ruble dönemine geçiş yaptık"

Antalya'nın çok sayıda Rus turisti ağırladığına dikkat çeken Karaca, ruble kullanımının yaygınlaşmasıyla Rusların otellerden çıkması ve ziyaret ettikleri bölgelerdeki kültürel, sanatsal, doğal ve tarihi değerleri görmesinin kolaylaşabileceğini anlattı. 

Antalyada turizmde ruble dönemi


Karaca, müzede de ruble dönemine geçiş yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kapı girişlerimizde Rus ziyaretçilerimiz kendi para birimleriyle ödeme yapabilecek. Rubleyle ödeme almaya başladığımız günden itibaren ziyaretçilerden de olumlu dönüşler aldık. Bu durumun hem ziyaretçilerimizi memnun edeceğini hem ziyaretçi sayısına yansıyacağını hem de diğer turistik işletmelere örnek teşkil edeceğini tahmin ediyoruz. Böyle bir karar alan işletme olarak, bizler de turizmin rubleye kapısını Kum Heykel Müzesi ile açmasının gururunu yaşarız."

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