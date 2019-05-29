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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Antalya'da turistler sahilleri doldurdu
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.05.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Antalya'da turistler sahilleri doldurdu

Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü.

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Sıcak havada serinlemek isteyen turistler, 150'den fazla ülkeden turist ağırlayan kentte denize girmenin keyfini yaşadı. Plajda güneşlenen ve su sporları yapanların yanı sıra sahil kenarında yürüyüş yapıp, bisiklete binmeyi tercih edenler de oldu. Aileleriyle sahile gelen çocuklar da hem yüzdü hem de kumdan heykeller yaparak eğlendi.

Antalyada turistler sahilleri doldurdu

"Böyle güzel bir denizi başka bir yerde bulamazsınız"

İsviçre'den ailesiyle tatil için gelen Tülay Hayatsu, çok güzel bir hava ve denizle karşılaştıklarını söyledi. Her yıl tatil için Antalya'yı tercih ettiklerini anlatan Hayatsu, "Bu yıl ilk defa denize geldim. Böyle sıcak havada denizin ve güneşin tadını çıkaracağız." dedi.

Antalyada turistler sahilleri doldurdu

Ankara'dan gelen Galip Özdemir de denizde birlikte yüzdüğü torunlarıyla oyun oynadığını dile getirdi.

Antalya'nın çok güzel bir kent olduğunu belirten Özdemir, "Bugün deniz de hava da nem de çok güzel. Bunaltıcı bir nem yok. Deniz sakin ve çok temiz. O kadar güzel ki dipteki taşlar görülüyor. Böyle güzel bir denizi başka bir yerde bulamazsınız." diye konuştu.

Antalyada turistler sahilleri doldurdu

Antalya Sarısu Kadınlar Plajı'nda cankurtaranlık yapan Damla Özgeçen de izinli olduğunu, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni tercih ettiğini söyledi. Her milletten insanın aynı yerde serinlediğini aktaran Özgeçen, "Burada yaşıyorsanız sürekli tatil yapıyor gibi hissediyorsunuz. İstediğiniz yerden denize girebiliyorsunuz, çok güzel bir kent." ifadelerini kullandı.

Antalyada turistler sahilleri doldurdu

 

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