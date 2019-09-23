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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Antalya'da sahiller tıklım tıklım dolu
Seyahat
İHA
23.09.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Antalya'da sahiller tıklım tıklım dolu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

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Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 35, deniz suyu sıcaklığının ise 28.5 derece ölçüldüğü ilçede dünyaca ünlü mavi bayraklı Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler, denizin tadını çıkardı. Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlonglara ve kumlara uzanarak keyifli anlar yaşadı. Bazıları sahilde kitap okurken, deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistler ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.

Antalyada sahiller tıklım tıklım dolu

Günübirlik tekne turlarıyla açılan ve teleferiğe binen turistler de Alanya’da tarihi ve doğal güzelleri görme fırsatı yakaladı. Meteoroloji yetkilileri, Alanya’da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti.

 “Burada sezonun bitmesine rağmen hala bir yaz havası var”

Deniz keyfi yapan Tuncay Turan, Alanya’nın çok güzel olduğunu söyledi. Turan, ”Bursa’dan tatil için Alanya’ya geldim. Alanya’nın orman ve piknik alanlarının yanı sıra denizi de dört mevsim çok güzel. Burada sezonun bitmesine rağmen hala bir yaz havası var. Buradaki tatilimi 2 hafta daha uzatmayı düşünüyorum. Alanya’nın insanları da çok sıcakkanlı, her yıl Bodrum ve Ege Bölgesi’ne gitmektense buraya gelmelerini herkese tavsiye ederim” dedi.

Antalyada sahiller tıklım tıklım dolu

 “Hayatını yaşamak isteyen Alanya’ya gelsin”

İstanbul’dan tatil için Alanya’ya gelen Yavuz Gündüz ise, ”Türkiye birçok bölgesinde yağmur ve soğuk hava etkili olurken burada ise sezon bitmek bilmiyor. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Hayatını yaşamak isteyen Alanya’ya gelsin” diye konuştu.

Antalyada sahiller tıklım tıklım dolu

 

 

 

 

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