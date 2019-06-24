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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Antalya'da mavi bayraklı plaj sayısı 203'e yükseldi
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.06.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Antalya'da mavi bayraklı plaj sayısı 203'e yükseldi

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'da, mavi bayraklı plaj sayısı 203 oldu.

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Türkiye'de ve dünyada liderliği bırakmayan Antalya'daki mavi bayraklı plaj sayısı her geçen gün artıyor. Muratpaşa ilçesindeki Konserve koyunda bulunan bir plaj, 2019-2020 sezonunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında mavi bayrak almaya hak kazandı. Böylece Antalya'daki mavi bayraklı plaj sayısı 203 oldu.

Antalyada mavi bayraklı plaj sayısı 203e yükseldi


Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Bilem, Muratpaşa Belediyesi Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Gürkan Yılmaz ile çalışanlar, mavi bayrağı törenle astı. Bilem, işletme olarak yoğun denetimlerden geçtiklerini, şartları yerine getirmekle mavi bayrağı hak ettiklerini söyledi.

Antalyada mavi bayraklı plaj sayısı 203e yükseldi


Mavi bayrağın turizm sektörü adına önemli bir ölçüt olduğunu vurgulayan Bilem, "Uluslararası öneme sahip olan özelliğiyle de Türk turizmine katkı sağlamaktadır. Denizimizin ve tesisimizin insan sağlığına uygun olduğu bu yıl da tescillenmiş oldu. Mavi bayrak, tatil programı yapanların ve tur operatörlerinin aradığı, dünyada halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etikettir" dedi. Türkiye'de 463 plajda, 22 marina ve 15 yatta mavi bayrak dalgalanacağını belirten Bilem, turizmin önemli bir sektör olduğunu belirtti.

Antalyada mavi bayraklı plaj sayısı 203e yükseldi


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