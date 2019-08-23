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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Antalya'da bulutların üzerine yolculuk
Seyahat
İHA
23.08.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Antalya'da bulutların üzerine yolculuk

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli alternatif turizm merkezlerinden birisi olan Teleferik rekora koşuyor. 2007 yılında hizmete geçen Teleferik bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor.

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Kemer Tekirova Mahallesi'nde yer alan ve yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Teleferik, yaklaşık 12 dakika süren keyifli bir yolculuğun ardından misafirlerini 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine ulaştırıyor.

Antalyada bulutların üzerine yolculuk

Misafirler, yolculuk süresince Phaselis, Olympos Antik Kenti ve Üç Adalar’ın yanı sıra Antalya ve Kemer'in muhteşem manzarasını da izleme fırsatı yakalıyor. Yazın serin bir ortam ve kış aylarında da kar keyfinin yaşandığı zirvede ayrıca gerçekleşen gün doğumu ve gün batımı etkinlikleri de özellikle yabancı misafirler tarafından büyük ilgi görüyor.

Antalyada bulutların üzerine yolculuk

Keyifli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, bu sene rekora doğru ilerlediklerini dile getirerek “Bu sene rekora gidiyoruz. Ağustos ayı sonlarına geldiğimiz bu günlerde 200 bin kişi sayısını geçtik. Yıl sonunda 300 bin kişi sayısının üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bu da tüm sezonların rekoru olacak. Yaklaşık her gün minimum ortalama 2 bin ve 3 bin kişi arasında kişiyi zirveye taşıyoruz. Değişik ülkelerden misafirleri kabul ediyoruz” dedi.

Antalyada bulutların üzerine yolculuk

"YANGIN HAVUZUMUZ OLASI BİR YANGINA KARŞI HER ZAMAN HAZIR"

Son dönem ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını da dile getiren Gümrükçü “Milli parklar ile birlikte hayata geçirdiğimiz, orman yangınlarına anında müdahale etmek amacıyla helikopterlerin su alabileceği bir yangın havuzumuz var. Bu yaptığımız çalışma bizleri olası bir yangın tehlikesine karşı rahatlatıyor.

Antalyada bulutların üzerine yolculuk

Son dönem ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını da dile getiren Gümrükçü “Milli parklar ile birlikte hayata geçirdiğimiz, orman yangınlarına anında müdahale etmek amacıyla helikopterlerin su alabileceği bir yangın havuzumuz var. Bu yaptığımız çalışma bizleri olası bir yangın tehlikesine karşı rahatlatıyor.

Antalyada bulutların üzerine yolculuk

Teleferik kabinlerimiz her 15 dakikada bir zirveye hareket ediyor. Kabin içerisindeki görevli host ve hosteslerimiz uçuş esnasında kuşbakışı bölgeyi gözlemleyip olası bir tehlike durumunda 177 No’lu Orman hattına ihbarda bulunabiliyorlar. Bu konuda çevreye ve ormanlarımıza ciddi bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

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