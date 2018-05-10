Anneler Günü'nün en güzel sürprizi! Her anne için bir ağaç...
Swissôtel the Bosphorus İstanbul, anneler için unutulmaz bir gün hazırladı. Her yıl olduğu gibi yine Anneler Günü’nde Café Swiss, Türk ve dünya mutfaklarından özel tatların yer aldığı klasikleşen pazar brunch büfesiyle hizmet verecek. Ayrıca tüm anneler adına TEMA’ya ağaç bağışında bulunulacak.
65 dönümlük tarihi Sultan Park’ın içinde yer alan doğa dostu Swissôtel the Bosphorus İstanbul, Chalet Bahçe veya Café Swiss’de brunch’a katılan tüm anneler adına bu yıl TEMA’ya ağaç bağışında bulunacak.
Pürovel Spa & Sport’ta annenize unutulmaz bir hediye verin
Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’un ödüllü markası Pürovel Spa & Sport, Anneler Günü’ne özel kampanyalarla annelere şehrin karmaşasından uzak bir gün sunuyor. Pürovel Spa & Sport’un 90 dakikalık yenileyici, dinlendirici ve rahatlatıcı aromatik masajlarından birini alana bir günlük Pürovel giriş kuponu hediye ediyor. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlamak için gereken her şeyi sizin için düşünen Pürovel Spa & Sport’da bu Anneler Günü’nde yeniden doğacaksınız.
Café Swiss Brunch: 195 TL
Chalet Bahçe Brunch: 215 TL
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: (212) 326 1100 www.swissotel.com.tr/istanbul
Yorumları Göster
Yorumları Gizle