Ankara'nın sembol gölü Mogan
Ankara'nın 25 kilometre güneyinde Gölbaşı ilçesi sınırlarındaki Mogan Gölü, hem Başkentlilerin hem de çevre illerde yaşayan vatandaşların en gözde seyahat rotalarından biri. Hafta sonu tatillerini ailecek geçirebileceğiniz Mogan Gölü’nün halk arasındaki adıysa Gölbaşı. Gölün çevresinde birçok kafe, piknik alanı ve restoran bulunuyor. İşte Mogan Gölü’nün detayları…
Ankaralılar, gölün adından ağırlıklı olarak Gölbaşı diye bahsederler. Hatta burasını 'Türkiye’nin başkenti Ankara, Ankara’nın başkenti Gölbaşı’ diye tanımlayan Ankaralıların sayısı hiç de az değil. Yüz ölçümü 561 hektar olan göl, set gölü türünde. Kıyı uzunluğu 11 kilometre olan Mogan Gölü'nün ortalama derinliğiyse 2.8 metre. Göl çevresinde çok sayıda restoran ve kafe yer alıyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Doğa Parkı alanında; piknik alanları, asma köprülerle ulaşılan marina adası, ahşap kıyı yolu, koşu yolu ve yaya yolları, çocuk oyun alanları, istasyonlu koşu pisti, üç tenis kortu, iki mini futbol sahası ve basketbol sahaları bulunuyor. Rekreasyon alanında ayrıca binicilik merkezi, spor merkezi, Mogan Gölü Araştırma Merkezi, deniz feneri binası, kayıkhane, su deposu, çeşitli kafeteryalar, danışma binaları hizmet vermekte.
Suyu hafif tuzlu olan Mogan'da sazan, kadife balığı, turna balığı, gümüş balığı, kerevit yetişiyor. Ancak göldeki oksijen oranının düşük oluşu ve çevresel kirlenme balık soylarını tehdit ediyor. Mogan Gölü'ne hakim bir tepedeyse, bölge halkıyla tüm başkentlilerin yararlanabileceği 3 bin kişilik bir amfi tiyatro ve bin kişilik modern bir nikah salonu bulunuyor.
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