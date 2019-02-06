Ankara'nın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAnkara'nın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan
GeriSeyahat Ankara'nın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ankara'nın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan
Seyahat
Hürriyet Seyahat
06.02.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Ankara'nın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan

Ankara'nın Altındağ ilçesi sınırlarında yer alan ve başkentin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan 500 yıllık geçmişe sahip Suluhan, ziyaretçilerine tarihle iç içe alışveriş imkânı sunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimindeki vakıf eserlerinden biri olan Suluhan, 1508-1511 yılları arasında Sultan 2. Beyazıd döneminin emirlerinden Hasan Paşa tarafından yaptırılmış.

Ankaranın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan

İki avlulu kâgir bir şehir hanı formunda inşa edilen Suluhan, aynı zamanda Hasan Paşa Hanı olarak da anılıyor.

Ankaranın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan

Döneminde hem suyu hem de her odada bulunan bir ocak vasıtasıyla ısıtma sistemine sahip olan tek han olması sebebiyle bu ismi alan ve avlusunda Köşk Mescidi bulunan Suluhan, döneminin en popüler alanlarından biriydi.

Ankaranın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan

Bir dönem, zücaciye, nalburiye, billuriye, baharatçı ve bakırcıların yoğun olduğu Suluhan'ın esnaf çeşitliliği günün koşullarına, halkın taleplerine göre değişim göstermiş.

Ankaranın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan

Günümüzde, takı tasarım ürünleri, nikâh şekercileri, düğün için malzeme satanlar ve çiçekçilerden oluşan Suluhan esnafı, alışveriş merkezlerinin sayısının artmasının ardından ziyaretçi sayılarında önemli bir düşüş yaşandığını söylüyor.

Ankaranın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan

Suluhan, Hacı Doğan Mahallesi Tekneciler Sokağı ile Suluhan Sokağı arasında bulunuyor.

Ankaranın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan

 Fotoğraflar: DepoPhotos

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara'nın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan

Kapadokya ocak ayının son 10 yıl rekorunu kırdı

Amerika’daki kültürü Gümüşhane’ye taşıdı! Çekiciye bağlanabilen karavan inşa etti hatta...

'Kurtuluş Yolu' açık hava müzesi oluyor! Çalışmalarda sona gelindi, açılış tarihi belli oldu...