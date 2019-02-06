Ankara'nın 500 yıllık geçmişi olan çarşısı: Suluhan
Ankara'nın Altındağ ilçesi sınırlarında yer alan ve başkentin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan 500 yıllık geçmişe sahip Suluhan, ziyaretçilerine tarihle iç içe alışveriş imkânı sunuyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimindeki vakıf eserlerinden biri olan Suluhan, 1508-1511 yılları arasında Sultan 2. Beyazıd döneminin emirlerinden Hasan Paşa tarafından yaptırılmış.
İki avlulu kâgir bir şehir hanı formunda inşa edilen Suluhan, aynı zamanda Hasan Paşa Hanı olarak da anılıyor.
Döneminde hem suyu hem de her odada bulunan bir ocak vasıtasıyla ısıtma sistemine sahip olan tek han olması sebebiyle bu ismi alan ve avlusunda Köşk Mescidi bulunan Suluhan, döneminin en popüler alanlarından biriydi.
Bir dönem, zücaciye, nalburiye, billuriye, baharatçı ve bakırcıların yoğun olduğu Suluhan'ın esnaf çeşitliliği günün koşullarına, halkın taleplerine göre değişim göstermiş.
Günümüzde, takı tasarım ürünleri, nikâh şekercileri, düğün için malzeme satanlar ve çiçekçilerden oluşan Suluhan esnafı, alışveriş merkezlerinin sayısının artmasının ardından ziyaretçi sayılarında önemli bir düşüş yaşandığını söylüyor.
Suluhan, Hacı Doğan Mahallesi Tekneciler Sokağı ile Suluhan Sokağı arasında bulunuyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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