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Ankara Kalesi ışıklandırılacak
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

Ankara Kalesi ışıklandırılacak

Ankara Kalesi, şehrin tüm noktalarından akşam saatlerinde de görülebilmesi ve başkentin silüetini süslemesi amacıyla ışıklandırılacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin tanıtımı ve turizme katkı amacıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, Ankara Kalesi'nin iç ve dış surlarında renkli ışıklandırma, korkuluk ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Ankara Kalesi ışıklandırılacak


Özel günlerde farklı ülke bayrakları yansıtılacak

Kullanılacak sistemle, başkent Ankara'nın önemli sembolleri arasında yer alan kale, özel günlerde tarihi dokusuna zarar verilmeyecek şekilde kırmızı, beyaz, pembe, turuncu, mor ve mavi renklerde aydınlatılacak.

Ankara Kalesi ışıklandırılacak



Ayrıca kentte büyükelçiliği bulunan ülkelerin özel ve önemli günlerinde de kalenin dış duvarlarına bu ülkelerin bayrakları ve özel simgeleri yansıtılacak.

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