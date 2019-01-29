Anadolu'nun Ã¼Ã§ ÅŸehri Ã¼Ã§ lezzet Ã¶nerisi

ÅžanlÄ±urfa'da soÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinin sÄ±cak kahvaltÄ±sÄ±: Tirit

TÃ¼rkiye'nin zengin yemek kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle Ã¶ne Ã§Ä±kan ve lezzetleriyle adÄ±ndan sÃ¶z ettiren ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n yÃ¶resel lezzeti tirit, Ã¶zellikle soÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde kahvaltÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±nda bulunuyor.

Hazreti Ä°brahim'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yer olarak rivayet edilen, â€˜Halil Ä°brahim sofrasÄ± ve bereketiâ€™ ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen ÅžanlÄ±urfa'da tirit yemeÄŸi, Ã¶zellikle sabah namazÄ±ndan sonra servis edilmeye baÅŸlanÄ±yor, Ã¶ÄŸleden Ã¶nce ise tÃ¼kenmiÅŸ oluyor.

YaklaÅŸÄ±k 12 saat ateÅŸte piÅŸen kuzu eti, kemik suyu, lavaÅŸ ekmek ve tercihe gÃ¶re yoÄŸurt ile sarÄ±msak ilave edilerek tÃ¼ketilen bu lezzet, soÄŸuk havalarda baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Tirit ustalarÄ±ndan Mehmet Duran, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada tirit yemeÄŸinin Ã§ok lezzetli ancak yapÄ±mÄ±nÄ±n zahmetli olduÄŸunu dile getirdi.

Tirit yapÄ±mÄ±na akÅŸamdan Ã¶nce baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve saatlerce sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, sabah 05.00'te de yemeÄŸin servise hazÄ±r olduÄŸunu ifade eden Duran, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Eti kemikle birlikte bir gÃ¼n Ã¶nceden yaklaÅŸÄ±k 12 saat kaynatÄ±yoruz. Sabah 04.30'da gelip eti, kemiÄŸi ve suyunu ayÄ±rÄ±yoruz. Eti doÄŸradÄ±ktan sonra, doÄŸranmÄ±ÅŸ ekmeÄŸin Ã¼zerine koyup sonra Ã¼zerine suyunu ilave ediyoruz. Tercihe gÃ¶re Ã¼zerine yoÄŸurt ve sarÄ±msak da eklenebilir. Tirit ÅžanlÄ±urfa'ya Ã¶zgÃ¼ geleneksel bir lezzettir. Ä°nsanlar sabah erkenden gelip tirit yiyerek iÅŸine gider.

Genelde kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda bolca tÃ¼ketilen faydalÄ± bir yemektir. Sabah 04.30-11.00 arasÄ±nda tÃ¼ketilir ve bu saatten sonra biter. UstalarÄ±mdan Ã¶ÄŸrendiÄŸim bu mesleÄŸi yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorum. SÄ±cak tÃ¼ketildiÄŸi iÃ§in kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda Ã§ok raÄŸbet edilir. ÅžanlÄ±urfalÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda il dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen misafirler de bu lezzeti yemeden gitmiyor. ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n yaz mevsimi bunaltÄ±cÄ± ve sÄ±cak olduÄŸundan tirit daha Ã§ok kÄ±ÅŸ mevsiminde aranan ve tercih edilen bir yemektir"

Tirit yapÄ±mÄ± bir sanattÄ±r

Kentin meÅŸhur tirit ustalarÄ±ndan 55 yaÅŸÄ±ndaki ÅžÃ¼krÃ¼ Bayram da ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda soÄŸuÄŸa karÅŸÄ± insanlarÄ± diri, gÃ¼Ã§lÃ¼ tutan ve Ã§ok faydalÄ± bir yemek tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Tirit yiyen bir kiÅŸi vitamin almÄ±ÅŸ gibi o gÃ¼nÃ¼ direnÃ§li ve dinÃ§ bir ÅŸekilde geÃ§irir. Serin aylarda daha Ã§ok talep edilen hafif bir yemektir.

GeÃ§miÅŸ yÄ±llarda Ã§ok raÄŸbet edilmezdi ancak son yÄ±llarda giderek daha Ã§ok ilgi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. Yerli ve yabancÄ± herkes artÄ±k tirit yemeÄŸinin lezzetinin farkÄ±na vardÄ± ve her geÃ§en gÃ¼n daha Ã§ok talep edilmeye baÅŸlandÄ±. Bir Ã§ayÄ± bile demlerken Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ vardÄ±r ne az kaynatÄ±lÄ±r ne Ã§ok kaynatÄ±lÄ±r. Tirit de Ã¶yledir. Tirit yapÄ±mÄ± da bir sanattÄ±r ve herkesin iÅŸi deÄŸil ancak bu iÅŸi ustalarÄ± yapabilir"Â Â Â Â Â Â

MÃ¼ÅŸterilerden Ahmet Mizan, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sabahlarÄ± genelde kahvaltÄ±da tirit tercih ettiÄŸini sÃ¶yledi. Mizan, "FaydalÄ±, doyurucu ve insanÄ± gÃ¼n iÃ§inde dinÃ§ ve tok tutar. Sabah namazÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra gelip tirit yiyorum ve Ã¶ÄŸlene kadar bir aÃ§lÄ±k hissetmiyorum. Ä°l dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ve tirit yemeÄŸini bilmeyen herkesi ÅžanlÄ±urfa'ya davet ediyorum. Ã–zellikle de kÄ±ÅŸ mevsiminde gelip bu harika yemeÄŸi mutlaka yesinler" diye konuÅŸtu.Â

Gastronomi kentinin yeni lezzeti: Kiremitte LavaÅŸ KebabÄ±

Gastronomi dalÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (UNESCO) YaratÄ±cÄ± Åžehirler AÄŸÄ±â€™na dahil edilen Gaziantep mutfaÄŸÄ±nÄ±n yeni lezzeti, kiremitte lavaÅŸ kebabÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

YÃ¼zlerce yemek Ã§eÅŸidini bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran Gaziantep mutfaÄŸÄ±nÄ±n yeni lezzeti kiremitte lavaÅŸ kebabÄ±, zÄ±rhla hazÄ±rlanan kÃ¶ftesi, arasÄ±na konulan kaÅŸarÄ± ve lavaÅŸla kaplanan kiremitte Ã¶zel olarak piÅŸirilmesiyle kent mutfaÄŸÄ±nÄ±n parlayan yeni lezzeti olma yolunda ilerliyor.

Ä°stanbul'da kuafÃ¶rlÃ¼k yaparken ani bir kararla yemek sektÃ¶rÃ¼ne geÃ§iÅŸ yapan Mustafa ElmaoÄŸlu ile yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinde aÅŸÃ§Ä±lÄ±k yapan aÄŸabeyi Fuat ElmaoÄŸlu'nun Gaziantep mutfaÄŸÄ±na kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiremitte lavaÅŸ kebabÄ± tadanlarÄ±n beÄŸenisini topluyor. Ä°ki kardeÅŸin iÅŸlettiÄŸi â€˜Lavash CiÄŸerâ€™in aÅŸÃ§Ä±sÄ± Fuat ElmaoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±llar sonra Gaziantep'e dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde halkÄ±n damak zevkinin Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden iÅŸini en iyi ÅŸekilde yapmasÄ± gerektiÄŸini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ElmaoÄŸlu, Gaziantep'in Ã§ok zengin bir mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne sahip olduÄŸunu anlatarak "EÄŸer bir Ã¼rÃ¼n Ã§Ä±karacaksanÄ±z, mutlaka Ã¶nce Gaziantep'e gelip Ã§Ä±kartmanÄ±z lazÄ±m. Gaziantep halkÄ± bu yemeÄŸe onay verdiÄŸi zaman, bu yemek baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸtur" dedi. Kiremitte lavaÅŸ kebabÄ±nÄ±n pÃ¼f noktasÄ±nÄ±n kuzu etinin zÄ±rhla Ã§ekilmesi olduÄŸunu vurgulayan ElmaoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Yemeklerin patentini Gaziantep halkÄ± verir"

"Etin suyunu kaÃ§Ä±rmamak lazÄ±m. Makineyle eti Ã§ekerseniz etin suyu kaÃ§Ä±yor. ZÄ±rhla Ã§ekilen kÄ±yma ezilmediÄŸi iÃ§in daha lezzetli oluyor. Etin sade olmasÄ± da Ã¶nemli. Bunun yanÄ±nda az yaÄŸlÄ± kaÅŸarÄ±n kiremitte piÅŸmesi de bu iÅŸe ayrÄ± bir lezzet katÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 12 dakika fÄ±rÄ±nda piÅŸen etin Ã¼zerini daha sonra ekmekle kapatÄ±yoruz. BÃ¶ylece ekmeÄŸin iÃ§indeki et ekmeÄŸe lezzetini veriyor"

ElmaoÄŸlu, kiremitte lavaÅŸ kebabÄ±nÄ±n servise Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktararak "DÃ¼nyada yemeklerin patentini Gaziantep halkÄ± verir. Kiremitte lavaÅŸ kebabÄ±yla ilgili biz, bireysel olarak patent almadÄ±k. SonuÃ§ta herkes bir yemek Ã§Ä±karabilir ama Ã§Ä±karmak yetmez. Bu yemeÄŸin sevilmesi gerekir. Bu yemeÄŸi de Ã¶n plana Ã§Ä±karan bizden ziyade Gaziantep halkÄ±. Bundan dolayÄ± bu yemek iÃ§in kendimiz adÄ±na bir patent baÅŸvurusunda bulunmadÄ±k" diye konuÅŸtu.

Daha Ã¶nce Ä°stanbul'da iki kuafÃ¶r iÅŸleten, ardÄ±ndan bu iÅŸi bÄ±rakarak Gaziantep'e taÅŸÄ±nan iÅŸletme ortaÄŸÄ± Mustafa ElmaoÄŸlu da gastronomi ÅŸehrinde yeni bir restoran aÃ§arak tutunmanÄ±n zor olduÄŸunu, kendilerinin de bunu yeni lezzetler arayÄ±ÅŸÄ±na girerek yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

ElmaoÄŸlu, abisi Fuat ElmaoÄŸlu'nun ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kiremitte lavaÅŸ kebabÄ±nÄ±n Gaziantep'te Ã§ok sevildiÄŸini ve TÃ¼rkiye genelinde bu yemeÄŸe benzer yemekler yapan esnaflarÄ±n da ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YemeÄŸin kendi iÅŸletmeleri adÄ±na patentini Ã§Ä±karmayacaklarÄ±na iÅŸaret eden ElmaoÄŸlu, bu yemeÄŸin Gaziantep mutfaÄŸÄ± adÄ±na tescillenmesi iÃ§in Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin'e taleplerini ilettiklerini sÃ¶yledi.

Mustafa ElmaoÄŸlu, restorana gelen mÃ¼ÅŸterilerden ciddi olumlu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek yemeÄŸin Gaziantep mutfaÄŸÄ±na patentini almak iÃ§in konunun takipÃ§isi olacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

YemeÄŸi ilk fikir olarak sunduklarÄ±nda kendi Ã§evrelerinden Ã§ok tepki aldÄ±klarÄ±na fakat Gaziantep halkÄ±nÄ±n yemeÄŸi Ã§ok sahiplendiÄŸine iÅŸaret eden ElmaoÄŸlu, "AmacÄ±mÄ±z, bu yemeÄŸin tÃ¼m TÃ¼rkiye'ye, hatta tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±lÄ±rken Gaziantep ismi ile yayÄ±lmasÄ±dÄ±r. UmarÄ±m herkes bu lezzeti tadar ve memnun kalÄ±r" dedi.

MÃ¼ÅŸteriler yeni tattan Ã§ok memnun

Kiremitte lavaÅŸ kebabÄ±nÄ± sosyal medya platformu Instagram'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten mÃ¼ÅŸterilerden Baran GÃ¼neÅŸ de yemeÄŸi Ã§ok beÄŸendiÄŸini ifade etti. SÃ¼rekli her yerde aynÄ± ÅŸeyleri yemekten sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu lezzetin kente Ã§ok farklÄ± bir yenilik getirdiÄŸini aktaran GÃ¼neÅŸ, Ã§ok memnun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BaÅŸka bir mÃ¼ÅŸteri Yusuf Karaduman da Gaziantep mutfaÄŸÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde Ã§eÅŸitlenmesinden mutluluk duyduÄŸunu kaydetti.Â

AtlÄ± Konak'ta yeniden 'BoÅŸnak BÃ¶reÄŸi'nin kokusu yÃ¼kseliyor

Bursa'da, 93 Harbi sÄ±rasÄ±nda Bosna Hersek'ten gÃ¶Ã§ edenlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kestel ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÄ±rsal KazancÄ± Mahallesi'nde bulunan "AtlÄ± Konak"ta, yÄ±llar sonra yeniden BoÅŸnak bÃ¶reÄŸinin kokusu yÃ¼kseliyor. Bir dÃ¶nem atlarÄ±n baÄŸlanmasÄ± ve BoÅŸnak bÃ¶reÄŸinin piÅŸirilmesi amacÄ±yla fÄ±rÄ±nlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "AtlÄ± Konak" adÄ± verilen yerde Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Ã‡ilek'in giriÅŸimleriyle faaliyete geÃ§irilen tesiste, BoÅŸnak kadÄ±nlar, hamuru oklava kullanmadan aÃ§Ä±lÄ±yor.

KÄ±ymalÄ±, peynirli, Ä±spanaklÄ± ve kÄ±ymalÄ± patatesli olarak tepsilere yerleÅŸtirilen BoÅŸnak bÃ¶reÄŸi, Ã¶zel hazÄ±rlanan fÄ±rÄ±nlarda odun ateÅŸinin kÃ¶zÃ¼nde Ã¼zerine sac kapatÄ±larak piÅŸiyor. YÃ¼zyÄ±llardÄ±r sÃ¼regelen geleneklere uygun hazÄ±rlanan bÃ¶rekler farklÄ± bir lezzet sunarken, bu ÅŸekilde BoÅŸnak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n de gelecek kuÅŸaklara aktarÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

AtlÄ± Konak'Ä±n iÅŸletme sorumlusu Burak YalÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2011'de Bosna Hersek'e doktora eÄŸitimi iÃ§in gittiÄŸinde oradaki kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ yakÄ±ndan tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu sÃ¶yledi. TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde BoÅŸnak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n yaÅŸatÄ±lmasÄ± iÃ§in bazÄ± giriÅŸimlerde bulunmak istediklerini anlatan YalÄ±m, Fahri Konsolos Muzaffer Ã‡ilek ve oÄŸlu Ahmet Hakan Ã‡ilek'in destekleriyle sac altÄ± BoÅŸnak bÃ¶reÄŸini tanÄ±tmaya karar verdiklerini belirtti.

Bunun iÃ§in en doÄŸru yerin KazancÄ± Mahallesi'ndeki "AtlÄ± Konak' olduÄŸunu dile getiren YalÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "BurasÄ± BoÅŸnaklarÄ±n ilk gÃ¶Ã§tÃ¼ÄŸÃ¼ yÄ±llarda halk arasÄ±nda 'AtlÄ± Konak' olarak anÄ±lÄ±yor. Ä°nsanlar bu konaÄŸa atlarÄ±nÄ± baÄŸlamÄ±ÅŸ ve burada fÄ±rÄ±nlarÄ±nÄ± inÅŸa ederek, sac altÄ±nda BoÅŸnak bÃ¶reÄŸi piÅŸirmiÅŸ. Biz de AtlÄ± Konak'ta bu tarihi yeniden yaÅŸatmak iÃ§in bÃ¶yle bir giriÅŸimde bulunduk. BoÅŸnak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n gÃ¼zelliÄŸini insanlara anlatmak istedik. Bosna'daki bu gÃ¼zel kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve tanÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Biz burada Bosna Hersek atmosferi oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Arka fonda BoÅŸnak mÃ¼zikleri Ã§alÄ±yor"

"Haftada ortalama 50 tepsi bÃ¶rek Ã¼retiyoruz"

Haftada ortalama 50 tepsi bÃ¶rek Ã¼rettiklerini belirten YalÄ±m, "YaklaÅŸÄ±k 3 ay Ã¶nce aÃ§Ä±lmamÄ±za raÄŸmen Ã§ok fazla ilgi gÃ¶rÃ¼yoruz. BÃ¶rekleri BoÅŸnak kadÄ±nlar yapÄ±yor. Normalde burada 6 kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hafta sonlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 15'e yÃ¼kseliyor. YarÄ± zamanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± Bursa UludaÄŸ Ãœniversitesinde okuyan BoÅŸnak Ã¶ÄŸrencilerden seÃ§iyoruz" dedi.Â

"Bosna Hersek'teki kadar lezzetli"Â

BÃ¶rek yemek iÃ§in Ä°negÃ¶l ilÃ§esinden gelen AyÅŸen KÄ±lÄ±Ã§ ise "Bosna Hersek'e de gittim. Orada da bu lezzeti tattÄ±m. Bana gÃ¶re hiÃ§bir fark yok hatta buradaki daha gÃ¼zel. YapanlarÄ±n ellerine saÄŸlÄ±k" diye konuÅŸtu. Fatma KÄ±lÄ±Ã§, sÄ±k sÄ±k bÃ¶rek yemek iÃ§in AtlÄ± Konak'a geldiÄŸini sÃ¶yledi. Kendisinin de BoÅŸnak olduÄŸunu dile getiren KÄ±lÄ±Ã§, "Kendi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼me ait bir parÃ§ayÄ± burada bulmak beni mutlu ediyor" ifadesini kullandÄ±.

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