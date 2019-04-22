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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi bu müzede
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
22.04.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi bu müzede

Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi, projesinden teşhirine kadar Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk müze olma özelliğine sahip. 2010 yılında müze inşaatı tamamlanarak hizmete giren ve yaklaşık 1300 metrekarelik alana kurulan müze binasının, üç blok hâlinde 4000 metrekarelik kullanım alanı bulunuyor.

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Müzeye adımını atmanızla birlikte, bahçesinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarıyla, Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine yolculuğunuz başlıyor. Eskişehir'in merkez ve ilçelerinde 1945 yılından bu yana toplanan kültür varlıkları, ziyaretçilerine oldukça başarılı bir bilgilendirme eşliğinde sunuluyor.

Anadolunun binlerce yıllık tarihi bu müzede

Müze teşhirinde yoğunluk olarak Dorylaion (Şarhöyük Eskişehir-Tepebaşı), Pessinus (Sivrihisar-Ballıhisar), Han Yeraltı Şehri (Han Yazılıkaya), Keçiçayırı (Seyitgazi-Bardakçı), Çavlum Köyü Eski Hitit Nekropolü (Odunpazarı-Çavlum), Demircihöyük (Çukurhisar-Tepebaşı), Karacahisar (Odunpazarı-Karacaşehir) Küllüoba (Seyitgazi-Yenikent) gibi arkeolojik alanlarda yapılan bilimsel arkeolojik kazılar, önemli buluntularıyla birlikte kronolojik olarak sergileniyor.

Sergilenen eserler arasında mermer heykel ve heykelcikler, mimari parçalar, steller, pişmiş toprak günlük kullanım kapları, idoller, cam kaplar ve boncuklar, metal kap ve silahlar, takılar, sikkeler bulunmakta. Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi; Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini kapsayan yaklaşık 22 bin 500 taşınır kültür varlığına ev sahipliği yapıyor.

Anadolunun binlerce yıllık tarihi bu müzede

Müze’nin yaklaşık 1.800 metrekarelik kapalı alanında teşhir edilen yaklaşık iki bin eser dışında kalan 20 bin 500 eser 900 metrekarelik müze depolarında korunuyor. Haftanın her günü 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen bu etkileyici mekân, tarihin canlandırıldığı özel vitrinleriyle de ülkemizin modern ve örnek müzeleri arasında yer alıyor.

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