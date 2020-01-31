AnadoluJet yeni yurt dışı uçuşları ile dünyaya açılıyor

Türk Hava Yolları Güvencesiyle Daha Fazla Yolcu Daha Ekonomik Uçuşlar

Uçuşlarını Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları’nın 87 yıllık tecrübesiyle gerçekleştiren AnadoluJet yeni planlamada yurtiçi uçuşlarına yurt dışında 16 ülkede 26 noktayı ekleyecek. Toplam 57 uçağa ulaşacak filosu ile hizmet verecek marka Türk Hava Yolları’nın misafirlerine sağladığı seyahat memnuniyetini yeni uçuşlarına taşıyacak.

Yer hizmetlerinden teknik bakıma tüm detaylar Türk Hava Yolları güvencesiyle gerçekleşirken, yurt dışı uçuşlarında da güvenlik ve konfor ön planda tutulacak. Turkish DO&CO tarafından hazırlanan uçak içi ücretsiz ikram servislerine de devam edilecek.

İlker Aycı; “AnadoluJet’in kapılarını dünyaya açıyoruz.”

Yeni planlama ile ilgili görüş bildiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı; “Markamız Türk Hava Yolları’yla bugüne kadar milyonlarca yolcumuzu dünyanın dört bir yanına ulaştırdık. 29 Mart tarihi itibarıyla Türk Hava Yolları markamız gibi AnadoluJet’in kapılarını da dünyaya açacak ve daha fazla sayıda yolcumuzu Türk misafirperverliği ile uçuşlarımızda ağırlayacağız. Yeni stratejimiz ile tarih boyunca binlerce farklı medeniyetin buluşma noktası olmuş Anadolu’nun markası AnadoluJet’i dünyanın buluştuğu yeni havayolu konumuna taşımayı hedefliyoruz. Anadolu’yu bir uçtan bir uca bağlayan alt markamız inanıyorum ki ekonomik uçuşları ile dünya şehirlerini birbirine başarıyla bağlayacak.” dedi.

Arz Edilen Koltuk Sayısında Önemli Artış

AnadoluJet tamamı ekonomi sınıfından oluşan uçakları ile koltuk kapasitesinde %22’lik artış sağlayacak ve daha fazla yolcuya daha uygun fiyatlı hizmet sunacak. Yeni strateji ile arz edilen ek koltuk sayısı 1,2 milyon olacak. Yeni uçuş planlaması yurt içi ve yurt dışı uçuşlardaki bağlantılı uçuşlara da yüzde 30’un üzerinde katkı sağlayacak.

AnadoluJet Türk Hava Yolları’nın deneyimli kabin ve kokpit ekipleriyle Türkiye’de sunduğu benzersiz hizmeti şimdi yurt dışına seyahat edecek misafirleriyle buluşturmayı bekliyor. 29 Mart’ta başlayacak yeni uçuşlar için biletler AnadoluJet ve Türk Hava Yolları satış kanallarında satışa açıldı.











