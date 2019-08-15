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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük
Seyahat
Hürriyet Seyahat
15.08.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutan Çorum’daki Alacahöyük, 4 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, Hititler döneminin önemli bir kült ve sanat merkezi olarak biliniyor.Seyahat

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Geçmişi M.Ö. 5000’li yıllara giden yani kalkolitik çağa ulaşan Alacahöyük, ilk defa W.C.Hamilton tarafından 1835 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştı.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

İlk olarak 1907 yılında Makridi Bey tarafından kazılan höyükte, düzenli araştırmalar Atatürk'ün talimatıyla 1935 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından başlatıldı.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

Hitit öncesi dönemin önemli şehirlerinden olan Alacahöyük, Hititler Dönemi'nde Hattuşa'nın gölgesinde kaldı.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

Hitit dönemine ait iki büyük sfenks tarafından korunan güneydeki anıtsal giriş, iki kule arasında kalacak şekilde düzenlenmiş.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

KRAL MEZARLARI

Yerleşime ait temelleri ve diğer buluntularıyla Hitit mimarlığına ve sanatına ışık tutan Alacahöyük'ün en önemli buluntuları kraliyet mezarlarıdır.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

Kenarları taşla örülmüş mezarlar, ahşap hatıllarla kapatılmış, damları üzerine kurban edilen sığırların başları ve bacakları yerleştirilmiştir.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

Prens ve prenseslere ait olduğu düşünülen ve Eski Tunç Çağı'na tarihlenen bu 13 mezarda, süs eşyaları, güneş kursları, geyik ve boğa heykelleri, kama, kılıç, balta gibi savaş aletleri ile pişmiş toprak, taş, altın, gümüş, tunç, bakır ve elektrondan yapılmış eserler ve süs eşyaları bulunmuştur.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

ALACAHÖYÜK MÜZESİ

Alacahöyük'te ilk yerel müze, 1940 yılında açıldı.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

1982 yılında ören yeri içerisindeki binasına taşınan müze, 2011 yılında yeniden düzenlendi.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

1935 yılında başlayan Alacahöyük kazılarında açığa çıkartılan eserler, kazı başkanlarının adlarının verildiği salonlarda sergileniyor.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

Alacahöyük kazısı, Türkiye'nin ilk ulusal kazılarından biri.

Anadolu’da medeniyetin beşiği: Alacahöyük

 

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