Anadolu'da ilk sentetik boyayÄ± Urartular kullanmÄ±ÅŸ
Urartu KralÄ± II. Rusa tarafÄ±ndan Van GÃ¶lÃ¼'ne hakim tepeye yaptÄ±rÄ±lan Ayanis Kalesi'nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, Anadolu'da insan eliyle yapÄ±lan ilk sentetik boya Ã¶rnekleri tespit edildi.
Urartu KralÄ± II. Rusa tarafÄ±ndan Van GÃ¶lÃ¼'ne hakim tepeye yaptÄ±rÄ±lan Ayanis Kalesi'nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Anadolu'da insan eliyle yapÄ±lan sentetik boya Ã¶rnekleri bulundu. Van'da, 2 bin 700 yÄ±l Ã¶ncesinden bugÃ¼ne ulaÅŸan sÃ¼slemeleri, kerpiÃ§ duvarlarÄ±, taÅŸ iÅŸlemeleriyle Urartu KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n en gÃ¶rkemli yapÄ±larÄ±ndan biri olan kalede, 30 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len kazÄ± ve restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutacak bulgulara rastlandÄ±. AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Mehmet IÅŸÄ±klÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ±larda, dinsel tÃ¶renlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼n duvarlarÄ±nda 2 bin 700 yÄ±l Ã¶nce boya kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â AlanÄ±nda uzman akademisyenlerce yapÄ±lan analizlerde, boyanÄ±n, Anadolu'da insan eliyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ ilk sentetik boya olduÄŸu tespit edildi.
"Van GÃ¶lÃ¼'nden esinlenmiÅŸ olabilirler"
Prof. Dr. IÅŸÄ±klÄ±, kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bu yÄ±l boyalÄ± sur duvarlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu duvarlarda daha Ã¶nce varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettikleri bazÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu anlatan IÅŸÄ±klÄ±, salonun iÃ§inin sÄ±vanarak maviye boyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
UrartularÄ±n, Van GÃ¶lÃ¼'nden esinlenerek turkuaz mavisini tercih ettiÄŸini deÄŸerlendirdiklerini belirten IÅŸÄ±klÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Bu boya, arkeoloji tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli. Analizini yaptÄ±rdÄ±k. Daha Ã¶nce, insanlarÄ±n binlerce yÄ±l boya kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ancak bunlar doÄŸaldÄ±. Ya kÃ¶k boya ya da doÄŸada bulunan renkli taÅŸlarla yapÄ±lÄ±yordu. Burada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ve arkeoloji literatÃ¼rÃ¼nde 'MÄ±sÄ±r mavisi' olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sentetik bir boya. Ä°nsan eliyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ, kimyasal karÄ±ÅŸÄ±mlardan oluÅŸuyor. Bu yÃ¶nÃ¼yle de Ã§ok Ã¶zel. Anadolu'da insan eliyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ ilk boyadÄ±r. 2 bin 700 yÄ±l Ã¶nce Urartular tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ. DÃ¼nyada bunun Ã¶rneklerini MÄ±sÄ±r'da gÃ¶rebiliyoruz. MÄ±sÄ±r'da daha Ã¶nce ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'MÄ±sÄ±r mavisi' olarak bilinir. Bu boyayÄ±, bugÃ¼n modern evlerde gÃ¶rebiliyoruz."
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