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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Anadolu kültürünü günümüze taşımayı hedefliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
08.10.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Anadolu kültürünü günümüze taşımayı hedefliyor

"Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesiyle turizmde ön plana çıkmaya hazırlanan Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve tarihiyle dikkat çekiyor.

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Ziyaretçilerine Anadolu kültürünü yaşatan Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesiyle turizmden daha çok pay almayı hedefliyor. Karadeniz'in İç Anadolu'ya bağlandığı güzergahta yer alan Tamzara, Anadolu kültürünü günümüze taşımayı başarmış durumda. Tamzara Mahallesi, restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanları şehir hayatından uzaklaştırıyor. Tur şirketlerinin de uğradığı bölgeler arasında yer alan mahallede, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından kabul edilen "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesiyle turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Anadolu kültürünü günümüze taşımayı hedefliyor


Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tamzara Mahallesi'nin Osmanlı kültürünün değerli bir mirası olduğunu söyledi. Korunmuş tarihi konakları, asırlık Tamzara dokuması ve temiz havasıyla ön plana çıkan mahallenin, son yıllarda rağbet gördüğüne işaret eden Uzuner, Tamzara'nın Sivas-Giresun yolu üzerinde önemli bir coğrafi noktada yer aldığını belirtti. Uzuner, son 3 yıldır kültür turları yapan seyahat acentelerini yönlendirerek tanıtım çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, bunun sonucunda da Tamzara'nın acenteler tarafından tur güzergahına eklendiğini aktardı.

Turistlerin Tamzara ziyaretinde Anadolu kültürünü yaşadığına dikkati çeken Uzuner, "Burada büyüyen ve katlanan turizm trendi söz konusu. Şebinkarahisar, Karadeniz'i İç Anadolu'ya açan bir kapı, bu kapının hemen girişinde de Tamzara yer alıyor. Tamzara Mahallesi, tarihi yapılarıyla temiz havasıyla Anadolu kültürünün yaşanabildiği bir nokta." dedi.

Anadolu kültürünü günümüze taşımayı hedefliyor


"KÖK BOYASI VE DOKUMA ATÖLYESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Uzuner, bu yıl Şebinkarahisar Belediyesi ile hazırladıkları "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesinin, DOKA tarafından kabul edildiğini kaydederek, "Yaklaşık 600 bin liralık hibe almaya hak kazandık. GİRTAB'ın (Giresun Turizm Altyapı Birliği) 125 bin lira finansmanı, belediyenin arazi yardımı söz konusu, yan paydaşlarla toplam 1 milyon liralık turizm projesi hayata geçirilecek" diye konuştu.
Projede kök boyası ve dokuma atölyesi kuracaklarını belirten Uzuner, "Bundan 150 yıl önce ilçedeki koyunların yünlerinden elde edilen ipliklerin kök boyalarıyla boyanıp dokuma yapıldığını biliyoruz. Yeniden bu geleneği hayata geçirmek için kök boyası ve dokuma atölyesini hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. 

Tamer Uzuner, mahalledeki dükkan sahiplerinin projede kullanmak üzere dükkanlarını hibe ettiğine dikkati çekerek, bunun da Tamzara insanının sıcaklığı ve gönlünün zenginliğini ortaya koyduğunu söyledi.
Dükkanlarda yöresel ürünler satılacağını aktaran Uzuner, şunları söyledi:

"Süt ürünleri atölyesi kurulacak, insanların gördüğü noktada süt ürünleri üretilecek. Küplerde peynir de yapmak istiyoruz. 1 dönümlük küp peyniri tarlası olacak. Mayısta peynirler küplere konulacak, haziran ve temmuz ayında Tamzara'ya geldiğinizde peyniri tadıyorsunuz, beğenirseniz peynir tarlasına giderek peyniri seçiyorsunuz. Kasım ayında da maden suyu ve dokuma hediyesiyle peynir adresinize ulaşacak"

Anadolu kültürünü günümüze taşımayı hedefliyor


"PROJE, TAMZARA EKOLOJİK PAZARIYLA BAŞLADI"

Uzuner, Tamzara'nın 100 metre dışındaki Silvihan göletinde de çalışma yapılacağını ifade ederek, gelen turistlerin burada da zaman geçirmesinin sağlanacağını kaydetti. Projenin şu anda Tamzara ekolojik pazarıyla başladığı bilgisini veren Uzuner, 25 ailenin evlerinde ürettiği ürünleri sattığını belirtti.

Uzuner, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisar Ankara Vakfı'nın desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mobil Hava Ölçüm Aracı'nın da ölçümlere başladığını anlatarak, şu anda yapılan ölçümlerde Tamzara'nın havasının çok iyi çıktığını vurguladı.
Geçmişte Amasya'da astım sorunu yaşayan şehzadelerin, özel eğitmenleri lalaları ile Tamzara'ya tedavi için geldiğinin bilindiğini kaydeden Uzuner, sağlık turizmi adına da Tamzara'da çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

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