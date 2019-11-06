Amsterdam’da olmanın tam zamanı
Tarihiyle, harika mimarisiyle, kanallarıyla ve muhteşem sosyal yaşantısıyla Amsterdam, tüm güzelliğiyle sizi bekliyor!
Hollanda’nın başkenti, güzeller güzeli Amsterdam... Tarihiyle, harika mimarisiyle, kanallarıyla, muhteşem sosyal yaşantısıyla Avrupa’nın görülmesi gereken en önemli yerlerinden biri…
12. yüzyılda Amstel ırmağının kıyısında bir balıkçı köyü olarak kurulan Amsterdam, bugün dünyanın en çok ziyaret edilen 5. şehri. Dünyaca ünlü Dam Meydanı’ndan tutun da, Van Gogh ve Rijks müzelerine kadar, hem sosyal hem de kültürel yüzlerce aktivite seçeneğiyle Amsterdam gerçekten de gezilip görülmesi gereken bir şehir.
Kanallarıyla ve bisiklet kullanıcılarıyla da tüm dünyanın gözlerini kamaştıran, birçok önemli cadde ve sokağının trafiğe kapatıldığı, böylece şehri keşfetmek ve sokaklarda rahatça dolaşmak isteyenler için harika alanları olan Amsterdam’ı, sonbaharın sapsarı yaprakları hala yerlerdeyken görmek için geç kalınmaması gerekiyor.
“I Amsterdam” yazısının önünde fotoğraf çektirmek, kanal kenarlarında yürüyüş yapmak, müzelerini gezmek, harika patateslerinden yemek, nefes aldıran parklarında dolaşmak ve çok daha fazlası için bu linke tıklayarak avantajlı bir tur paketi satın alabilirsiniz.
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