Amsterdam'da lüks otele dönüştürülen vinç

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Hürriyet Haber
13.02.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Amsterdam'da lüks otele dönüştürülen vinç

Artık normal otellerde kalmaktan sıkıldıysanız Amsterdam’da bulunan Faralda Vinç Otel tam size göre. Çünkü bu otel diğer otellerden farklı olarak eskiden bir vinçti. Sadece üç katı olan Faralda Vinç Otel aynı zamanda lüks oluşuyla da göz kamaştırıyor. Yolunuz Amsterdam’a düşerse siz de bu ilginç otelde konaklayabilirsiniz.

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Amsterdam'da bulunan Faralda Vinç Otel, ilginç bir otel deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Otelde sadece 3 adet lüks süit oda bulunuyor.

Amsterdamda lüks otele dönüştürülen vinç

Yükseklikleri 35 ile 50 metre arasında değişen bu odalara iki adet asansörle ulaşılabiliyor. Odaların altında 15 metre yükseklikte ise panoramik bir şehir görüntüsü sunan otel lobisi mevcut. Amsterdam'da şehir limanında gemi yüklerinin taşınması için kullanılan vinç, Tasarımcı Edward van Vliet tarafından lüks bir otele çevrildi.

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Amsterdamda lüks otele dönüştürülen vinç

Amsterdam'da Ij Nehri kenarında bulunan vinç kullanılmıyordu. Tasarımcı Edward van Vliet, vincin üst katına bir apartman tasarladı ve otel olarak kullanılıyor. Görenler ise şaşkın. Çünkü bu muhteşem bir dönüşüm.Otelde yok yok. Merdivenlerle çıkılan apartmanda her detay düşünülmüş. Buradaki evlerde üç oda var. Kasım ayında kullanıma açılan otelin otel olmadan önceki hâli ise 2. Dünya Savaşı döneminde yapılmış. Otelin günlüğü ise, 619 Euro.

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 Fotoğraflar: kadinvekadin.net, fwmail.net

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