Amsterdam'da lüks otele dönüştürülen vinç
Artık normal otellerde kalmaktan sıkıldıysanız Amsterdam’da bulunan Faralda Vinç Otel tam size göre. Çünkü bu otel diğer otellerden farklı olarak eskiden bir vinçti. Sadece üç katı olan Faralda Vinç Otel aynı zamanda lüks oluşuyla da göz kamaştırıyor. Yolunuz Amsterdam’a düşerse siz de bu ilginç otelde konaklayabilirsiniz.
Amsterdam'da bulunan Faralda Vinç Otel, ilginç bir otel deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Otelde sadece 3 adet lüks süit oda bulunuyor.
Yükseklikleri 35 ile 50 metre arasında değişen bu odalara iki adet asansörle ulaşılabiliyor. Odaların altında 15 metre yükseklikte ise panoramik bir şehir görüntüsü sunan otel lobisi mevcut. Amsterdam'da şehir limanında gemi yüklerinin taşınması için kullanılan vinç, Tasarımcı Edward van Vliet tarafından lüks bir otele çevrildi.
Amsterdam'da Ij Nehri kenarında bulunan vinç kullanılmıyordu. Tasarımcı Edward van Vliet, vincin üst katına bir apartman tasarladı ve otel olarak kullanılıyor. Görenler ise şaşkın. Çünkü bu muhteşem bir dönüşüm.Otelde yok yok. Merdivenlerle çıkılan apartmanda her detay düşünülmüş. Buradaki evlerde üç oda var. Kasım ayında kullanıma açılan otelin otel olmadan önceki hâli ise 2. Dünya Savaşı döneminde yapılmış. Otelin günlüğü ise, 619 Euro.
Fotoğraflar: kadinvekadin.net, fwmail.net
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