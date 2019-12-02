Amorium Antik Kenti turizme aÃ§Ä±lmayÄ± bekliyor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Amorium Antik Kenti turizme açÄ±lmayÄ± bekliyor
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
02.12.2019 - 11:02, Son GÃ¼ncelleme:

Amorium Antik Kenti turizme açÄ±lmayÄ± bekliyor

Afyonkarahisar'Ä±n EmirdaÄŸ ilÃ§esinde birÃ§ok uygarlÄ±ÄŸÄ±n izlerine rastlanan Amorium Antik Kenti'nin proje bazlÄ± yatÄ±rÄ±mlarla inanÃ§ turizmine aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor.

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Afyonkarahisar'Ä±n EmirdaÄŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Hisar kÃ¶yÃ¼ iÃ§erisindeki Amorium Antik Kenti'nde Ä°ngiliz bilim adamÄ± Prof. Dr. Martin Harrison ile Ä°ngiliz araÅŸtÄ±rmacÄ± Dr. Chris Lightfoot'un yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±larda Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, SelÃ§uklu ve OsmanlÄ± olmak Ã¼zere 7 uygarlÄ±ÄŸÄ±n izlerine rastlandÄ±. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Anadolu Ãœniversitesi (AÃœ) iÅŸ birliÄŸiyle 2013 yÄ±lÄ±nda Prof. Dr. Zeliha GÃ¶kalp Demirel'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Amorium'da tekrar baÅŸlayan kazÄ±larda Ã¶nemli bulgulara ulaÅŸÄ±ldÄ±.

"AÅŸaÄŸÄ± Åžehir" ile "YukarÄ± Åžehir" olarak isimlendirilen Amorium hÃ¶yÃ¼ÄŸÃ¼ndeki kazÄ±larda, bÃ¼yÃ¼k kilise, bazilika, Bizans hamamÄ±, Ã¼zÃ¼m ezme havuzlarÄ± ile SelÃ§uklu ve OsmanlÄ± dÃ¶nemlerine tarihlenen sikkeler, seramik fÄ±rÄ±nÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da farklÄ± buluntular gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Amorium Antik Kenti turizme aÃ§Ä±lmayÄ± bekliyor

RomalÄ±lar adÄ±na para basmÄ±ÅŸ

Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet TanÄ±r, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tarihi kaynaklarda Amorium'un zamanÄ±nda 30 bin nÃ¼fusa sahip olduÄŸunu ve Roma dÃ¶neminde de ismine para bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Antik kenti turizm deÄŸeri olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ve inanÃ§ turizmine kazandÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren TanÄ±r, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¶lgedeki kazÄ± ile koruma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam edecek. Anadolu Ãœniversitesinin bilimsel desteklerinin devam etmesi de Ã§ok Ã¶nemli bir boyut. Ä°nanÃ§ turizmi merkezi iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z arasÄ±nda bir karÅŸÄ±lama merkezi yapÄ±lmasÄ±nÄ± planlÄ±yoruz. Hem Amorium ile ilgili kazÄ± bilgilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± hem de Selman-Ä± Farisi ile ilgili bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir mekan olacak, ayrÄ±ca uygulama alanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± alanlar da olacak. Yine, kazÄ± evi ile ilgili baÄŸlantÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z olacak."

Amorium Antik Kenti turizme aÃ§Ä±lmayÄ± bekliyor

"Turizme ve tanÄ±tÄ±ma bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacak"

TanÄ±r, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'deki kazÄ± alanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n 12 aya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, belirlenen 40 kazÄ± alanÄ± arasÄ±nda Amorium Antik Kenti'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Kentteki kazÄ±larÄ±n genelde yaz aylarÄ±nda 2 ay boyunca yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TanÄ±r, "KazÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra akademik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Amorium kazÄ±larÄ±nÄ±n 12 ay boyunca yapÄ±lmasÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rebilir olmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. BÃ¶lgeye aktarÄ±lacak yeni kaynaklar da turizme ve tanÄ±tÄ±ma bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacak. Amorium, yÄ±lda 3 bin civarÄ±nda bir turist tarafÄ±ndan ziyaret ediliyor. BÃ¶lgeye bir karÅŸÄ±lama merkezi yapÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra planlanan diÄŸer projelerle birlikte bu rakamÄ±n Ã§ok daha yukarÄ±lara Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Burada kollektif ve uzun zamanlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.

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Amorium Antik Kenti turizme aÃ§Ä±lmayÄ± bekliyor

"Hem HristiyanlÄ±k hem de Ä°slamiyet aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir merkez"

Amorium KazÄ± BaÅŸkan Vekili Mehmet Kurt da ÅŸehrin Bizans dÃ¶neminde piskoposluk merkezi olduÄŸunu anlattÄ±. Kentin Ä°slam tarihinde Ã§ok Ã¶nemli bir yeri bulunduÄŸunu sÃ¶yleyen Kurt, ÅŸÃ¶yle devam etti: "BÃ¼yÃ¼k Ä°slam sahabelerinden Selman-i Farisi'nin bir sÃ¼re Amorium'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. DolayÄ±sÄ±yla antik kent hem HristiyanlÄ±k hem de Ä°slamiyet aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir merkez. Amorium'un inanÃ§ merkezi olmasÄ±yla beraber yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±mlarla Hristiyan ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan insanlarÄ±n yoÄŸun bir ÅŸekilde burayÄ± ziyaret edecekleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± da kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± '12 ay boyunca yapÄ±lmasÄ±' statÃ¼sÃ¼ne aldÄ±. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te kazÄ±larÄ±mÄ±z daha yoÄŸun ve kesintisiz olarak devam edecek. Burada, kazÄ±lar ile mimari restorasyon anlamÄ±nda daha Ã§ok verim alabileceÄŸiz."

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