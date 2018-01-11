Amerika’nın en popüler kayak merkezleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Amerika’nın en popüler kayak merkezleri

ABD’nin Colorado Eyaleti kayak severlere en büyük armağanı. En lüks kayak merkezlerinden her bütçeye uygun kayak merkezi bulmanız mümkün. İşte Amerika’ da ki en ünlü kayak merkezleri…

Hürriyet Haber
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Aspen

Aspen’in dünya jet sosyetesinin akın ettiği, en lüks ve en pahalı kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Rocky Dağları arasına saklanmış doğa harikası kayak merkezi 1350 metre irtifada. Lüksü ve rahatlığı, sporu ve gece hayatını bir arada yaşatıyor. Özel uçağın inip kalktığı havaalanı, otelleri, kayak pistleri, mağazalarıyla Aspen “para”, “pahalı” ve “lüks” kavramlarınızı alt üst etmek üzere sizi bekliyor.

Amerika’nın en popüler kayak merkezleri

Snowmass

Aspen yakınlarında kayak yapabileceğiniz üç dağ var: Highlands, Snowmass ve Buttermilk. İlki Aspen ve Snowmass’e göre daha kolay pistlere sahip. En kolaylarını ise Buttermilk’de bulabilirsiniz. Kayak yapmak için Aspen’i seçtiyseniz her yer yürüme mesafesindesiniz demektir.  Diğer kayak merkezlerine ulaşmak içinse otomobil kiralamanız gerekebilir.

Amerika’nın en popüler kayak merkezleri

Vail

3527 metre yükseklikteki bir dağın eteğinde, 2400 metre irtifada kurulan Vail Kayak Merkezi, 2140 hektarlık alanıyla ülkenin en büyüğü. Bugün 193 pistin ve 31 liftin olduğu, en lüks kayak merkezlerinden biri. Aspen’e çok yakın.

Amerika’nın en popüler kayak merkezleri

Beavercreek

Vail’e gelmişken görmeden dönmemeniz gereken bir diğer kayak merkezi Beavercreek. 149 pisti ve 25 lifti var. Rakipleri Aspen ve Vail gibi üst gelir grubuna hitap ediyor. Zirvenin 3488 metre olduğu bu kayak merkezindeki oteller pistlere çok yakın.

Amerika’nın en popüler kayak merkezleri

Amerika’ya nasıl gidilir?

Amerika’ya gitmek için ilk yapmanız gereken vize almak. İstanbul’dan Amerika’ya direk uçuş mümkün.

 

Fotoğraflar: Alamy

Kaynak: Hürriyet Haber

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