Amerika’nın en popüler kayak merkezleri

Aspen
Aspen’in dünya jet sosyetesinin akın ettiği, en lüks ve en pahalı kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Rocky Dağları arasına saklanmış doğa harikası kayak merkezi 1350 metre irtifada. Lüksü ve rahatlığı, sporu ve gece hayatını bir arada yaşatıyor. Özel uçağın inip kalktığı havaalanı, otelleri, kayak pistleri, mağazalarıyla Aspen “para”, “pahalı” ve “lüks” kavramlarınızı alt üst etmek üzere sizi bekliyor.
Snowmass
Aspen yakınlarında kayak yapabileceğiniz üç dağ var: Highlands, Snowmass ve Buttermilk. İlki Aspen ve Snowmass’e göre daha kolay pistlere sahip. En kolaylarını ise Buttermilk’de bulabilirsiniz. Kayak yapmak için Aspen’i seçtiyseniz her yer yürüme mesafesindesiniz demektir. Diğer kayak merkezlerine ulaşmak içinse otomobil kiralamanız gerekebilir.
Vail
3527 metre yükseklikteki bir dağın eteğinde, 2400 metre irtifada kurulan Vail Kayak Merkezi, 2140 hektarlık alanıyla ülkenin en büyüğü. Bugün 193 pistin ve 31 liftin olduğu, en lüks kayak merkezlerinden biri. Aspen’e çok yakın.
Beavercreek
Vail’e gelmişken görmeden dönmemeniz gereken bir diğer kayak merkezi Beavercreek. 149 pisti ve 25 lifti var. Rakipleri Aspen ve Vail gibi üst gelir grubuna hitap ediyor. Zirvenin 3488 metre olduğu bu kayak merkezindeki oteller pistlere çok yakın.
Amerika’ya nasıl gidilir?
Amerika’ya gitmek için ilk yapmanız gereken vize almak. İstanbul’dan Amerika’ya direk uçuş mümkün.
Fotoğraflar: Alamy
Kaynak: Hürriyet Haber