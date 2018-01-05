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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HürriyetSeyahatAmazon'da dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha
Seyahat Amazon'da dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha
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Seyahat
Hürriyet Haber
05.01.2018 - 16:11, Son Güncelleme:

Amazon'da dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha

Amazon kabilelerinden biri olan Piraha Kabilesi dünyanın en ilginç kabilesi olma özelliğini taşıyor. Modern hayattan uzak yaşayan bu ilginç topluluğun kendilerine ait bir dilleri bile yok. Birbirleriyle farklı şekillerde anlaşan bu abile sizi çok şaşırtacak. İşte Piraha Kabilesi...
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Pirahã Kabilesi’nin yerleşim yeri Brezilya’daki Porto Velho şehrine 400 km uzaklıkta. Yani oraya gitmek isterseniz 4 günlük bir tekne seyahati yapmanız gerekiyor. Piraha kabilesi zaman içerisinde çok büyük zorluklara göğüs germiş, ama kendi kültürlerinden asla kopmamış bir kabile. Pirahalar modern dünyanın getirdiği kolaylıklara gerek duymayarak, elindekiyle yetinmeyi bir yaşayış haline getirmiş.

Amazonda dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha

Piraha insanları yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalışıyorlar, avladıkları hayvanlar dışında hiçbir hayvana zarar vermiyorlar. Topladıkları yiyecekler eşit olarak paylaştırılıyor ve geri kalan zamanlarında eğlenmek ve sohbet etmek istiyorlar. Piraha kabilesinde herkes eşit kimse birbirine üstünlük kurmuyor. Yani aralarında hiçbir hiyerarşi yok.

Amazonda dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha

Bu kabilenin en şaşırtıcı özelliği ise; dilleri. Dillerinin bir alfabesi yok, rakamları yok. Dolayısıyla ortada yazıya dökülebilen bir dil yok. Sesler çıkarıyorlar, ıslıklar çalıyorlar, zaman zaman hayvanları ve doğadaki diğer sesleri taklit ediyorlar. Bu konuda o kadar ustalar ki, maymunları uzaklaştırıp kartalları bile çağırabiliyorlar. Piraha dilinde geçmiş ya da gelecek zaman kavramları yok: Yarın yok. Dün yok. Ay, yıl, hafta yok; onlar için ya “şimdi” var, ya da “şimdi değil” var!

Amazonda dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha

Piraha kabilesinin dilinde sayı da yok. Kabile üyeleri 10’a kadar sayamıyor. Miktar kavramı, yalnızca yeterli olup olmadığına göre ayrılıyor. Bir kilo balığın, veya 5 tane balığın kaç tane balık olduğunu onlar bilmiyorlar.Onlar için “az balık” ya da “çok balık” var. Bir şeyden yeteri kadar varsa, sayısının hiçbir önemi yok.Bu ilginç kabilenin  özel gün ya da tören gibi kavramları yok. Herhangi bir şey için bir etkinlik düzenlemiyorlar.

Amazonda dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha

Piraha kabilesi hakkında araştırma yapan isimlerden biride Daniel Everett isimli Amerikalı. Everett hayatının otuz yılını Amazon Ormanları’nın balta girmemiş topraklarında yerli kabilelere Hristiyanlığı ve Hz. İsa’yı anlatarak geçirmiş bir antropolog ve dilbilimci. 

Amazonda dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha

Onların dillerinde ve dünyalarında doğaüstü varlıklara yer yok. Doğal olarak bir yaratıcı inancına sahip değiller. Pirahãlar mesela kırmızıyı görünce “kan gibi” diyorlar, yani renklere dair kavramları yok.Ünlü ya da ünsüz harfleri bizim gibi kullanmıyorlar. Önceki ve sonraki kuşaklara dair isimlere, cinsel ayrımlara (kuzen, kız kardeş, erkek kardeş) gerek duymuyorlar. Sayıları ifade etmek için kelimelere ve “hepsi” gibi bir sözcüğe de ihtiyaçları yok.

Amazonda dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha

Everett’in Pirahã kültüründe kavramış olduğu en önemli şey ise onların yakın geleceğe dair ancak bugünle ilişkili yapacakları bir şey varsa onu konuştukları. Uzak geleceğe ya da uzak geçmişe dair bir gerçeklik algıları yok ve tüm konuşmaları ve şarkıları bugün ne yaptıkları ya da yapıyor olduklarıyla ilgili. Günlük deneyimle rüya görmek arasına büyük mesafeler koymadıkları gibi, ölüm ve yaşam arasına da mesafe koymuyorlar. Delil onlar için en önemli şey.

Amazonda dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha

İşte Daniel Everett’in Piraha kabilesi hakkında gözlemlediği  şeylere bakacak olursak bu kabile dünyanın en enteresan kabilesi olarak sayılabilir. Piraha kabilesi yaşamlarını sürdürmeye devam ettikçe yeni araştırmalara konu olacakları aşikar. Hatta Pirahã Kabilesi hakkında “The Grammar of Happiness” adında, 2012 yılında bir belgesel mevcut.

Amazonda dil kullanmayan en mutlu kabile: Piraha

 

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