Amasra'ya ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Amasra'ya ziyaretçi yoÄŸunluÄŸu
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
04.02.2019 - 11:54, Son GÃ¼ncelleme:

Amasra'ya ziyaretçi yoÄŸunluÄŸu

Tarihi eserleri, tabii gÃ¼zellikleri ve mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle Ã¼nlÃ¼ BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esi, yarÄ±yÄ±l tatilinin son gÃ¼nÃ¼nde ziyaretÃ§ilerin uÄŸrak noktasÄ± oldu.

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Tarihi 3 bin yÄ±l Ã¶ncesine dayanan ilÃ§e, bakir koylarÄ±, tertemiz kumsallarÄ± ve doÄŸayla bÃ¼tÃ¼nleÅŸen gÃ¼zelliklerinin yanÄ± sÄ±ra, balÄ±k aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle yerli ve yabancÄ± turistlerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±.

Amasraya ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 18 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Amasra'da, tatil ve sÄ±cak havayÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar sahilde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±, Ã§ay bahÃ§eleri ve parklarda gÃ¼neÅŸli havanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

Amasraya ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu

Ã–zellikle Amasra Kalesi, Ã‡ekiciler Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±rken, mendirek ve kayalÄ±klarda vakit geÃ§iren vatandaÅŸlarÄ±n da bol bol fotoÄŸraf Ã§ektirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Amasraya ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu

"Ä°lÃ§e en Ã¶nemli turizm merkezlerinden biri"

Amasra Belediye BaÅŸkanÄ± Emin Timur, ilÃ§enin tarihi ve tabii gÃ¼zellikleri, mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle bÃ¶lgenin en Ã¶nemli turizm merkezlerinden olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Amasraya ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu

YarÄ±yÄ±l tatilinin son gÃ¼nÃ¼nde havanÄ±n da sÄ±cak olmasÄ±yla vatandaÅŸlarÄ±n ilÃ§ede yoÄŸunluk oluÅŸturduÄŸunu ifade eden Timur, "Amasra, yarÄ±yÄ±l tatilinin son gÃ¼nÃ¼nde havanÄ±n da gÃ¼zel olmasÄ±yla yoÄŸunluk yaÅŸÄ±yor. Ã–zellikle Amasra Kalesi, TavÅŸan AdasÄ± ve Ã‡ekiciler Ã‡arÅŸÄ±sÄ± gibi tarihi ve turistik yerleri gÃ¶ren misafirlerimiz balÄ±kÃ§Ä± lokantalarÄ±nda taze Ã§eÅŸitlerle balÄ±k ziyafetini yapma imkanÄ± buluyor." dedi.

Amasraya ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu

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