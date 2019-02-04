Amasra'ya ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu

Amasra'ya ziyaretçi yoÄŸunluÄŸu
Tarihi eserleri, tabii gÃ¼zellikleri ve mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle Ã¼nlÃ¼ BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esi, yarÄ±yÄ±l tatilinin son gÃ¼nÃ¼nde ziyaretÃ§ilerin uÄŸrak noktasÄ± oldu.
Tarihi 3 bin yÄ±l Ã¶ncesine dayanan ilÃ§e, bakir koylarÄ±, tertemiz kumsallarÄ± ve doÄŸayla bÃ¼tÃ¼nleÅŸen gÃ¼zelliklerinin yanÄ± sÄ±ra, balÄ±k aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle yerli ve yabancÄ± turistlerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±.
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 18 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Amasra'da, tatil ve sÄ±cak havayÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar sahilde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±, Ã§ay bahÃ§eleri ve parklarda gÃ¼neÅŸli havanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.
Ã–zellikle Amasra Kalesi, Ã‡ekiciler Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±rken, mendirek ve kayalÄ±klarda vakit geÃ§iren vatandaÅŸlarÄ±n da bol bol fotoÄŸraf Ã§ektirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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"Ä°lÃ§e en Ã¶nemli turizm merkezlerinden biri"
Amasra Belediye BaÅŸkanÄ± Emin Timur, ilÃ§enin tarihi ve tabii gÃ¼zellikleri, mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle bÃ¶lgenin en Ã¶nemli turizm merkezlerinden olduÄŸunu sÃ¶yledi.
YarÄ±yÄ±l tatilinin son gÃ¼nÃ¼nde havanÄ±n da sÄ±cak olmasÄ±yla vatandaÅŸlarÄ±n ilÃ§ede yoÄŸunluk oluÅŸturduÄŸunu ifade eden Timur, "Amasra, yarÄ±yÄ±l tatilinin son gÃ¼nÃ¼nde havanÄ±n da gÃ¼zel olmasÄ±yla yoÄŸunluk yaÅŸÄ±yor. Ã–zellikle Amasra Kalesi, TavÅŸan AdasÄ± ve Ã‡ekiciler Ã‡arÅŸÄ±sÄ± gibi tarihi ve turistik yerleri gÃ¶ren misafirlerimiz balÄ±kÃ§Ä± lokantalarÄ±nda taze Ã§eÅŸitlerle balÄ±k ziyafetini yapma imkanÄ± buluyor." dedi.
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