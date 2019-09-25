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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Amasra'ya 8 ayda 1 milyonu aşkın ziyaretçi
Seyahat
Anadolu Ajansı
25.09.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Amasra'ya 8 ayda 1 milyonu aşkın ziyaretçi

Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Amasra'yı, yılın 8 ayında 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti.

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Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Bartın'ın Amasra ilçesi, yılın 8 ayında 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı. Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Önemli turizm alanları arasında yer alan, Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, kilise ve bedestenin yanı sıra Amasra Müzesi'nde sergilenen, binlerce yıllık mirası yansıtan eserlerle dikkati çekiyor. Yaz ayları ve hafta sonlarının yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramı tatillerinde konaklama talebinin karşılanmasında güçlük çekilen ilçede, 2014'te 600 bin olan ziyaretçi sayısı, bu yılın 8 ayında 1 milyonu aştı.

Amasraya 8 ayda 1 milyonu aşkın ziyaretçi

"İlçemiz nüfusunun 150 katı turist ağırlıyor"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin gerek tarihi gerekse doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi. Ankara'ya en yakın sahil olması nedeniyle "Başkentin denizi" niteliğindeki 6 bin 500 nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bini aştığı günler yaşadıklarını dile getiren Çakır, "Yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçemize gelen turist sayısı sürekli artıyor. İlçemize bu yılın 8 ayında yaklaşık 300 bini konaklamalı olmak üzere 1 milyonu aşkın ziyaretçi geldi. Hedeflerimizin belki bir miktar altında ama oldukça verimli bir sezon geçirdik. Özellikle milli ve dini bayram tatillerinde ilçemiz yoğun şekilde ziyaretçi ağırlıyor." dedi. Çakır, ziyaretçilerin yanı sıra belediye ve sivil toplum örgütlerinin tanıtım faaliyetlerine katkısıyla ilçenin turist potansiyelinin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Amasra sadece kumu, denizi, balık ve salatasıyla değil, 3 bin yıllık tarihiyle kültür turizmine ve doğa sporlarına uygun bir ilçe. Bizler de bu potansiyeli açığa çıkarmak için çalışıyoruz. İlçemizde öncelikle bahar aylarına, daha sonra 12 aya yayılan bir turizm faaliyetini hayata geçireceğiz. Amasra'da turist sayısının çok daha fazla olması için sezonu genişletmeye ihtiyacımız var. Temmuz, ağustos için Amasra'nın sınırlarını zorlayan bir turist sayımız var. Doğa sporları ve kültür turizmini öne alarak sezonu genişletmemiz, yıl içine yaymamız gerekiyor."

"Amasra'yı bahar ve kış mevsiminde de görün"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını söyledi. İlçenin sonbahar ve kış aylarında da kendine has güzelliğe sahip olduğuna işaret eden Boran, şunları kaydetti: "Amasra, özellikle bahar mevsimlerinde daha sakin ve dingin bir görsellik sunuyor. Amasra'yı özellikle bahar ve kış aylarında görmek, balıkçı lokantalarında taze balık çeşitlerini yemek, sahilde ve kale içindeki tarihi sokaklarda gezmek ziyaretçileri daha çok etkileyecektir. Misafirlerimize Amasra'yı bu mevsimlerde de görmelerini tavsiye ediyoruz."

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